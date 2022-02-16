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32 минуты назад

Поклонники Дарьи Донцовой ошеломлены признанием писательницы

Мира Маркина

69-летняя Дарья Донцова намекнула в эфире НТВ о возобновлении борьбы с тяжелой болезнью. Много лет назад писательнице диагностировали рак, но ей удалось вылечиться и перейти в стадию ремиссии.

Поклонники Дарьи Донцовой ошеломлены ее признанием
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Звоночек звякнул, а раз он звякнул, надо его проверить. Меня охватил такой ужас», – поделилась звезда в беседе с ведущей ток-шоу «Секрет на миллион» Лерой Кудрявцевой.

Вместо обсуждения прогнозов и результатов обследования, писательница ограничилась лишь фразой: «Мы будем лечиться».

Дарья Донцова никогда не скрывала, через что ей пришлось пройти в борьбе за свою жизнь. Четыре сложные операции по удалению опухоли, почти два десятка курсов химиотерапии, тщательное наблюдение за любыми изменениями в своем организме – о своем опыте Дарья Аркадьевна рассказывала по всей России, выступая на мероприятиях благотворительных фондов. Поэтому для многих писательница стала настоящим символом борьбы с раком молочной железы.

Поклонники Дарьи Донцовой были шокированы новостью о возможном рецидиве заболевания, однако сама писательница настроена решительно. В эфире шоу «Секрет на миллион», увидев слезы Кудрявцевой, Дарья Аркадьевна заверила: «Лерочка, все хорошо, мы живы!».

Ранее мы писали о том, какие девять сигналов организма могут помочь «поймать» онкологию.

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