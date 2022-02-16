Почему популярны шоу с ДНК-тестами и "внебрачными детьми"

«Внебрачные сыновья» народного артиста РСФСР Александра Абдулова (1953–2008) покоряют телеэфир. На днях Первый канал покажет новые выпуски шоу «Пусть говорят», в которых ДНК-тест даст ответ на вопрос, являются ли экономист Александр Коваль и артист кукольного театра Сергей Шиподько кровными родственниками знаменитого актера или простыми самозванцами. Незаконнорожденные дети, впрочем, «нашлись» не только у Александра Абдулова, но и у массы других звезд кино, театра и даже политиков. О причинах популярности многочисленных ДНК-шоу и истинных целях их героев — в материале NEWS.ru.

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Сколько «внебрачных сыновей» у Александра Абдулова?

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История появления на экране экономиста из Усть-Каменогорска Александра Коваля напоминает детектив. Некоторое время назад одна из бывших девушек Александра Абдулова актриса Виктория Лановская обнаружила в кармане принадлежавшего артисту пиджака фотографию мальчика. На обратной стороне снимка было написано «Саша, это твой сын. Оля». Со слов Виктории Лановской, вместе с вдовой старшего брата Александра Абдулова Роберта Альбиной она разместила данное фото в газете, попросив откликнуться человека, который узнает себя на этом снимке. Это сделал некто Александр Коваль, и вскоре он в сопровождении Лановской заявил о своих претензиях на родство с Абдуловым в студии «Пусть говорят». В эфире он рассказал, что его мама работала швеей на Одесской киностудии, где снимался Александр Абдулов. Между ними якобы возник роман, в результате которого и родился Александр, названный в честь знаменитого отца. А фамилию Коваль «внебрачный сын» Абдулова получил от мамы.

Спустя время у Коваля появился «брат». Артист кукольного театра и начинающий певец Сергей Шиподько, также считающий себя сыном Александра Абдулова, поведал ведущему шоу Дмитрию Борисову, что тайну рождения незадолго до смерти ему раскрыла мать. По словам женщины, в свое время она встречалась с артистом, но подробности «романа» предпочла сохранить в секрете. Шиподько и Коваль появились на ТВ больше полугода назад, но однозначного ответа на вопрос об отцовстве Абдулова экспертизы ДНК не дали до сих пор.

По мнению телеведущего, актера и режиссера Александра Мягченкова, который близко дружил с Александром Абдуловым и присутствовал на шоу, в котором Сергей Шиподько и Александр Коваль заявили о своем родстве с артистом, «парень из Казахстана (Александр Коваль) внешне похож на Абдулова». Однако в беседе с NEWS.ru Мягченков усомнился, что Коваль и Шиподько смогут подтвердить отцовство его друга. Он объяснил, что «внебрачные дети» знаменитостей в большинстве случаев выходят в телеэфиры с историями своего «рождения от звезды» — реальными либо вымышленными — с целью самопиара.

"Выступить на телевидении с историей родства со звездой — это, согласитесь, самый легкий способ пиара. По-другому жители небольших городов, к сожалению, не могут быстро заявить о себе и оказаться на ТВ. Поэтому начинают придумывать себе определенные факты биографии", — полагает Александр Мягченков.

При этом он отметил, что настоящий сын у Александра Абдулова, возможно, все-таки есть. Но он, по мнению Мягченкова, должен быть старше и Сергея Шиподько, и Александра Коваля.

"По молодости у Саши был бурный роман с медсестрой Таней, работавшей в роддоме на Таганке. У нее, возможно, мог остаться сын от Абдулова. Но ему должно быть около 50 лет. А чтобы были сыновья моложе и из других городов? Я сомневаюсь", — сказал Александр Мягченков.

Друг артиста подтвердил, что в жизни Александра Абдулова было много женщин, но к большинству связей тот не относился всерьез.

"Конечно, Сашка был любвеобильный, у него было огромное количество поклонниц. Я даже знаю, что Абдулов как-то встречался параллельно с несколькими девушками. Узнав о его неверности, они объединились и устроили вечерок: подпоили Сашку и так отдубасили! Что называется, отомстили. Но с любовью, они все безумно его любили", — вспомнил друг Абдулова.

Александр Мягченков убежден, что если бы Александр Абдулов, в зрелом возрасте мечтавший о ребенке, получил фотографию сына с подписью «Это твой сын. Оля», он бы «из-под земли этого мальчика разыскал и совершенно точно помогал бы ему по жизни».

Почему ДНК-шоу так популярны?

По данным исследовательской компании Mediascope, «Пусть говорят», «Прямой эфир» и прочие ток-шоу, в которых проводят ДНК-тесты, смотрят миллионы российских зрителей. Как правило, большинство из них — жители глубинки. Как рассказала NEWS.ru психолог-консультант и психографолог Ольга Сердобова, интерес к чужому «белью» связан с любопытством и отсутствием ярких событий в своей собственной жизни.

Ольга Сердобова согласилась с Александром Мягченковым в том, что целью появления «внебрачных детей» звезд на ТВ чаще всего является самореклама.

"Действительно, время такое — все очень хотят прославиться и быть замеченными. Но если рассуждать психологически, то стремление к популярности любыми способами связано с нехваткой любви и внимания", — считает специалист.

По словам психолога, внебрачные дети, в отличие от законнорожденных и выросших в полных семьях, как правило, страдают от неуверенности и пытаются любыми способами заявить о себе миру.

"Когда ребенок растет без отца, это всегда ущемленное самолюбие. А если предполагаемый отец ещё и знаменит, то у ребенка могут дополнительно развиться обида и зависть. «С официальной семьей звездный отец живет, а я живу отдельно, значит, я плохой», — думает внебрачный ребенок, и такое положение формирует комплексы", — рассказала Ольга Сердобова.

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Данную точку зрения не разделяет детский писатель Валентин Постников, который известен как «внебрачный сын» Эдуарда Успенского (1937–2018). Мужчина заявил о своем родстве с автором «Простоквашино» сразу после его смерти. Постников заверил NEWS.ru, что участвовал в телешоу не для самопиара, скорее сыграло «любопытство, а также финансовый момент».

"Моя мама тяжело болела. Это были фактически последние недели ее жизни. Она сказала мне о том, что моим настоящим отцом является Эдуард Успенский. Я решил проверить эту версию на ТВ. Во-первых, телеканал оплачивает процедуру ДНК, которую за свой счет я бы точно не потянул: дорого. А во-вторых, мне оплатили участие в передаче. Эти деньги были не лишними, на лекарства и оплату сиделки мамы уходили значительные суммы", — признался NEWS.ru Валентин Постников.

Писатель добавил, что «совершенно ничего не потерял, поучаствовав в программе на столь интимную тему». При этом ответа на вопрос, является ли он сыном Эдуарда Успенского, Валентин Постников на шоу не получил. Тест ДНК показал, что вероятность его родства с официальной дочерью Успенского Татьяной составляет менее 70%. Генетики объяснили такой результат сравнением ДНК людей разного пола, для более точного вывода требовалась дополнительная экспертиза. Но на новый этап у Валентина не было денег, а телеканал спонсировать проверку отказался.