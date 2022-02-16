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4 часа назад

Линда Евангелиста снялась для обложки впервые после неудачной пластики

Газета.Ru

Супермодель 90-х Линда Евангелиста снялась в новой фотосессии и появилась на обложке журнала People впервые после неудачной пластики, которая до неузнаваемости изменила ее лицо и тело шесть лет назад. Линда Евангелиста дала откровенное интервью, в котором рассказала о той эмоциональной и физической боли, что омрачала ее жизнь в последние несколько лет. По словам модели, когда врач поставил ей диагноз "парадоксальная жировая гиперплазия" и сообщил, что никакие диеты и упражнения не исправят ситуацию, звезда впала в депрессию и стала вести отшельнический образ жизни. "Мне нравилось быть на подиуме. Но теперь я боялась встретиться со знакомыми. Я больше не могу так жить, прятаться и стыдиться. Я просто не могу больше жить в этой боли. Я наконец-то готова заговорить", — говорит она в интервью. Супермодель добавила, что решила рассказать свою историю, чтобы помочь и поддержать других женщин, оказавшихся в похожей ситуации. "Я надеюсь, что смогу избавиться от позора и помочь другим людям, которые попали в такое же положение, как и я. Я больше не собираюсь прятаться", - заявила Евангелиста. В сентябре 2021 года Линда Евангелиста объяснила, почему перестала появляться на публике и завершила модельную карьеру. Супермодель заявила, что она была "жестоко изуродована" редким побочным эффектом от процедуры CoolSculpting - это один из видов липосакции, к которому прибегала Евангелиста с августа 2015 по февраль 2016 года. По ее словам, вместо обещанного уменьшения жировых клеток, спустя три месяца после цикла процедур она стала замечать выпуклости на подбородке, бедрах и в области груди, которые впоследствии онемели. Ранее "Газета.Ru" рассказала о том, как главные супермодели мира прошлись по подиуму на показе Michael Kors в Нью-Йорке.

Линда Евангелиста показала последствия неудачной липосакции
Фото: ReutersReuters
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