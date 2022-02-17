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58 минут назад

Вера Алентова рассказала о неудачной пластике

Стелла Шмель

Актриса Вера Алентова выпустила свою книгу с воспоминаниями из жизни. Ее мемуары называются "Все не случайно". В книге она подробно рассказала о своем творческом пути, трагедиях, которые случались в ее жизни, а также непростых ситуациях, в которых иной раз оказывалась. Выдержки из книги приводит Starhit.

Алентова рассказала о неудачной пластике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Затронула звезда и тему пластической хирургии.

Алентова несколько лет назад сильно изменилась внешне, но слухи не комментировала. Лишь в книге она решила затронуть эту тему впервые:

"Я четыре раза обращалась к пластике — и всегда удачно. В основном мне нужно было что-то подправить, когда я готовилась к съемкам. Однажды я поехала в другой город к врачу с совсем другой проблемой, которой не занимались в Москве. Оказалось, что врач ко всему прочему делает и пластику лица. Но пластику не обычную, а, по его словам, новейшую: он вкалывает ваш собственный жир вам в лицо и считает, что стареющему лицу это на пользу, поскольку с возрастом лица худеют. Чтобы его не обижать и прекратить разговор на эту тему, поскольку я приехала по другому поводу, я сказала: «Ну, может быть». Доктор понял эти слова по-своему: он решил, что я на его уговоры согласилась, и вколол мне чертов жир в лицо. Когда я пришла в себя после наркоза и увидела этот ужас, я подумала, что мне лучше прямо здесь и умереть".

Лишь спустя два года, по словам Алентовой, лицо начало приобретать былые черты. Отказаться от гастролей актриса даже не думала, потому что не могла подвести своего зрителя.

"Мы пытались дозвониться доктору и узнать, что там еще кроме жира он мне вколол, потому жир, говорят, уходит через год, а у меня, несмотря на массажи, не уходило ничего".

Постепенно Алентова свыклась и со своей новой внешностью и с любопытством публики. Но в пластике, по ее утверждению, не разочаровалась.

Ранее мы писали, что Бузова ответила на вопрос о пластических операциях.

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