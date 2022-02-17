Сестра Фриске объявила о беременности

Сестра певицы Жанны Фриске Наталья объявила о своей беременности. Соответствующий пост она выложила в своем профиле в Instagram. Она опубликовала фотографию с "беременной" фотосессии.
"Ну что же, уже скрывать нет смысла ️
Да, я жду малыша и я безумно счастлива ️ я долго ждала этого чудесного подарка и очень оберегала своего малыша от чужих глаз. Обязательно расскажу все, но чуть позже А пока про фото ",
- пояснила Наталья Фриске (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены - Прим. ред.).
Она отметила, что хотела как можно дольше держать в секрете это событие.
"Долго я скрывала свою вселенную от чужих глаз не хотела ее ни с кем делить, но наша любимая «желтуха» не может жить спокойно, и нужно обязательно влезть своими грязными языками, и все испортить ️ «спасибо» им за это!".
Напомним, это не первая беременность Натальи. Еще в 2015 году она могла стать мамой, но смерть Жанны Фриске подорвала ее здоровье и у женщины случился выкидыш.
Ранее мы писали, что Лисовец рассказал о последних днях Фриске.