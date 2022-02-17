Сестра Фриске объявила о беременности

"Ну что же, уже скрывать нет смысла ️

Да, я жду малыша и я безумно счастлива ️ я долго ждала этого чудесного подарка и очень оберегала своего малыша от чужих глаз. Обязательно расскажу все, но чуть позже А пока про фото ",