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21 минуту назад

Сестра Фриске объявила о беременности

Стелла Шмель

Сестра певицы Жанны Фриске Наталья объявила о своей беременности. Соответствующий пост она выложила в своем профиле в Instagram. Она опубликовала фотографию с "беременной" фотосессии.

Сестра Фриске объявила о беременности
Фото: @friske_natalia@friske_natalia
@friske_natalia

"Ну что же, уже скрывать нет смысла ️
Да, я жду малыша и я безумно счастлива ️ я долго ждала этого чудесного подарка и очень оберегала своего малыша от чужих глаз. Обязательно расскажу все, но чуть позже А пока про фото ",

- пояснила Наталья Фриске (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены - Прим. ред.).

Она отметила, что хотела как можно дольше держать в секрете это событие.

"Долго я скрывала свою вселенную от чужих глаз не хотела ее ни с кем делить, но наша любимая «желтуха» не может жить спокойно, и нужно обязательно влезть своими грязными языками, и все испортить ️ «спасибо» им за это!".

Напомним, это не первая беременность Натальи. Еще в 2015 году она могла стать мамой, но смерть Жанны Фриске подорвала ее здоровье и у женщины случился выкидыш.

Ранее мы писали, что Лисовец рассказал о последних днях Фриске.

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