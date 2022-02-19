Проблемы со здоровьем и телеслава: где сейчас Елена Ваенга

Певица Елена Ваенга некогда была "королевой шансона", но сейчас она чаще появляется на телевидении, чем дает концерты. Кроме того, в СМИ регулярно появляются слухи о том, что у звезды проблемы со здоровьем. В материале "Рамблера" — о том, как сейчас живет известная певица.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Настоящее имя Елены Ваенги — Елена Хрулева. Свой псевдоним она получила в честь названия города Североморска, где она родилась. До 1951 года он назывался в честь реки Ваенга, расположенной неподалеку. В одном из интервью она рассказывала, что псевдоним Елены придумала ее мать.

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Музыкой Ваенга начала занимать еще в детстве — первую песню она написала в 9 лет. После окончания школы она переехала в Санкт-Петербург, где училась в музыкальной школе и театральной академии.

Свою сольную карьеру в Москве Ваенга пыталась начать вместе с продюсером Степаном Разиным и композитором Юрием Чернявским, но сработаться у них но сработаться у них не вышло. Однако она все равно продолжила работать над музыкой.

С конца 1990-х и начала 2000-х она начала становиться популярной. Певица становилась лауреатом всевозможных конкурсов и выпустила первый альбом.

В 2005 году артистка получила всероссийскую славу. Она выпустила альбом "Белая птица" со своими главными хитами. Дальше ее карьера только продолжала развиваться: она выпускала все больше популярных песен, выступала с концертами за границей.

Сейчас Ваенга продолжает периодически давать концерты и выпускать альбомы, но ее песни уже не становятся таким хитами, как раньше. В какой-то момент она сосредоточилась на телевизионной карьере, что дало ей новый виток популярности благодаря программам "Голос 60+", "Точь-в-точь" и "Три аккорда".

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В 2016 году певица вышла замуж за своего барабанщика Романа Садырбаева. За четыре года до свадьбы у них родился сын Иван, которого она воспитывает вместе с супругом.