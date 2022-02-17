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1 час назад

Двойник Тимоти Шаламе рассказал о жизни с внешностью звезды

Lenta.ru

Двойник американского актера с французскими корнями Тимоти Шаламе, уроженец Бразилии Николас Нерколини (Nicolas Nercolini), рассказал о жизни с лицом знаменитости. Его историю приводит Daily Mail.

Двойник Шаламе рассказал о жизни с внешностью звезды
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Впервые 26-летний манекенщик из города Куритиба осознал сходство с голливудской звездой после выхода фильма «Назови меня своим именем». По мере роста популярности Шаламе все больше незнакомцев начали «узнавать» Нерколини на улице и в соцсетях.

«Даже японский фан-аккаунт принял меня за Тимоти и поставил мое фото на аватар в Twitter!»

— рассказал герой материала.

Мужчина выразил сомнения в том, что успешная карьера модели далась ему исключительно благодаря особенной внешности, однако заявил, что многие агенты советуют ему обращать на это внимание менеджеров на кастингах.

Кроме того, бразилец пожаловался, что из-за своей внешности долгое время не мог разорвать отношения с девушкой. «Она хвасталась своим коллегам, что встречается с парнем, похожим на Тимоти. При этом мы вообще не подходили друг другу как пара», — признался он.

По словам Нерколини, одно дейтинговое приложение заблокировало его аккаунт после обвинений других пользователей в том, что молодой человек воспользовался личностью Шаламе ради увеличения числа просмотров и лайков. Однако вся личная информация и фотографии, размещенные на странице, принадлежали ему.

В декабре 2021 года в российской исправительной колонии для женщин нашли заключенную, похожую на немецкую актрису Марлен Дитрих. В честь 120-летия со дня рождения артистки в женской колонии в Ленинградской области состоялся конкурс ее двойников. Первое место заняла заключенная Виктория. Жюри посчитало, что именно она максимально близко изобразила образ по заданию.

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