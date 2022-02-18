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1 час назад

Раскрыты секреты похудения знаменитостей

Lenta.ruиещё 1

Диетологи раскрыли секреты похудения знаменитостей и раскритиковали некоторые из них. Об этом сообщает Eat This, Not That.

Раскрыты секреты похудения знаменитостей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Диетолог Мариус Варзару рассказал, что топ-модель Молли Симс сохраняет фигуру благодаря высокоинтенсивным интервальным тренировкам. Такие тренировки всего за полчаса в день позволяют сжечь больше калорий, чем обычно сжигается за несколько часов. Многие упражнения позволяют тренировать все основные мышцы и помогают наращивать мышечную массу.

Британская певица Виктория Бекхэм практикует другой метод: она начинает день с двух чайных ложек яблочного уксуса. Затем она выпивает лимонный сок, выжатый в кипящую воду. Специалист по контролю веса Латонья Фор подтвердила, что, согласно некоторым исследованиям, уксус и лимонный сок снижают холестерин и уровень глюкозы при воздержании от еды, однако употребление таких кислых продуктов по утрам может вызвать легкую тошноту. По ее словам, лучше начинать день с белка и сложных углеводов, которые, например, содержатся в греческом йогурте и граноле.

Британская актриса Элизабет Херли предпочитает есть овощи, чтобы сохранить фигуру. Лицензированный физиотерапевт и онлайн-коуч по здоровью Джордан Трайнаджел пояснил, что фрукты и овощи содержат антиоксиданты, питательные вещества и минералы, которые упрощают превращение глюкозы в полезную энергию и помогают избежать ожирения.

В числе других поделившихся секретами похудения звезд — танцовщица Джулианна Хаф, которая делает выпады в качестве силовых тренировок, и американская актриса и фотомодель Брук Берк, придерживающаяся интервального голодания, и австралийская актриса Ребел Уилсон, которая сумела похудеть благодаря диете с высоким содержанием белка.

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