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1 час назад

СМИ: Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли

Даша Краснова

Актер обвинил бывшую жену в тайной продаже французской винодельни Chateau Miraval. Она находился в их совместном владении. Покупателем оказался российский бизнесмен из списка Forbes Юрий Шефлер.

СМИ: Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

В исковом заявлении Питт указал, что Джоли никогда не спрашивала его согласия на продажу части имущества и намеренно скрывала от него условия сделки.

А «Шефлер подорвал его способность управлять винодельней», отметил актер. Актер требует расторгнуть сделку и обязать экс-супругу возместить убытки.

До этого мы рассказывали, зачем виноделы кладут сырое яйцо в вино.

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