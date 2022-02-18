СМИ: Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли

Актер обвинил бывшую жену в тайной продаже французской винодельни Chateau Miraval. Она находился в их совместном владении. Покупателем оказался российский бизнесмен из списка Forbes Юрий Шефлер.

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

В исковом заявлении Питт указал, что Джоли никогда не спрашивала его согласия на продажу части имущества и намеренно скрывала от него условия сделки.

А «Шефлер подорвал его способность управлять винодельней», отметил актер. Актер требует расторгнуть сделку и обязать экс-супругу возместить убытки.