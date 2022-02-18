Перестрелка и сотрясение: что вытворяли звезды на этой неделе

Даню Милохина сбил велосипедист в центре Москвы, а Ирина Шейк решила возобновить отношения с бывшим возлюбленным Брэдли Купером: рассказываем, что происходило в мире звезд с 12 по 18 февраля в материале «Рамблера».

Вечеринка Бибера закончилась перестрелкой

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В минувшие выходные артист устроил афтепати после своего концерта. Среди приглашенных на вечеринку гостей были Кендалл Дженннер, Дрейк, Леонардо ДиКапио, Хлои Кардашьян, Джефф Безос и другие. Правда, не обошлось и без приключений. Возле клуба на улице произошла перестрелка. Около трех часов ночи гости вечеринки стояли на улице возле клуба, как рядом началась драка. Дело закончилось стрельбой, в результате было ранено четыре человека, их сразу же доставили в госпиталь. Стрелкам удалось сбежать от полиции и они до сих пор находятся на свободе.

@justinbieber

Даню Милохина сбили в центре Москвы

Блогер попал в ДТП в центре Москвы: когда он выходил из машины, его сбил велосипедист. Удар об асфальт был настолько сильным, что тиктокер даже на несколько минут потерял сознание. После инцидента Милохин прошел медицинское обследование, а после опубликовал видео в TikTok, в котором рассказал о своем диагнозе.

«Все супер. Сказали, что у меня небольшое сотрясение мозга. Нужен постельный режим. Заниматься хоккеем тоже пока нельзя»,

— пожаловался Даня.

Отметим, что нашлись те, кто не поверил в историю Милохина, в комментариях некоторые пользователи писали, что блогер мог инсценировать столкновение, чтобы подогреть интерес к своей персоне и новым проектам.

@danya_milokhin

Ирина Шейк вернулась к бывшему

Вот уж точно слух недели: зарубежные СМИ утверждают, что сейчас отношения супермодели и актера Брэдли Купера дошли до такого уровня, что они всерьез обсуждают возобновление романа. Источники, приближенные к звездам, уточнили, что о решении пары станет известно на вечеринке «Оскара-2022», куда актер планирует прийти вместе с Ириной Шейк.

Напомним, Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались в 2019 году после четырех лет отношений. Пара воспитывает дочку Лею.

Певица MARUV впервые станет мамой

Певица Анна Корсун, известная под псевдонимом MARUV, сообщила в Instagram радостную новость: они с мужем ждут первого ребенка. Фотографии с округлившимся животом звезда опубликовала в день своего рождения.

Напомним, MARUV замужем за своим PR-менеджером Александром Корсуном.

@maruvofficial

Пиар-роману Канье Уэста конец?

Сказке (или пиар-роману?) пришел конец: Канье Уэст и Джулия Фокс расстались. «Джулия и Канье остаются хорошими друзьями и коллегами, но они больше не вместе», — заявил представитель актрисы изданию Just Jared.

Напомним, об отношениях звезд стало известно в начале января этого года. Каждый выход пары детально разбирался в прессе, журналисты копались в биографии новой возлюбленной рэпера, а параллельно следили за очередными разборками между Канье Уэстом и Ким Кардашьян (супруги до сих пор так и не развелись).

Legion-media

С кем встречается Валя Карнавал?

После скандального расставания с Егором Кридом сетевые детективы пристально следили за личной жизнью Карнавал: одно время ей приписывали роман с рэпером Рахимом Абрамовым, а теперь же пользователи считают, что Валя встречается с блогером Сашей Стоуном. Сейчас звезды вместе находятся на съемках шоу «Звезды в Африке», публикуют видео из одних и тех же локаций и флиртуют в комментариях.

Поклонники блогеров нашли еще одно доказательство их тайного романа: Стоун оценил комментарий «Лайкни, если тебе нравится Валя». Интересно, можно ли считать это подтверждением отношений?