«Не дождалась»: Салтыкова вспомнила о первом увлечении юности

Певица Ирина Салтыкова рассказала о своей первой любви в эфире ток-шоу «Привет, Андрей» на канале «Россия 1». Она познакомилась с Сергеем на вечеринке в общей компании. А через некоторое время избранника будущей звезды забрали в армию. Но Ирина не смогла выдержать разлуки.

«Я вот сижу и думаю рассказать людям, что я год ждала, а второй — не дождалась. Стыдно ведь. А потом думаю — а почему стыдно? Ведь надо же смотреть как та, вторая половина, хотела этого. Может быть, он был безразличен, спокоен. А женщине хочется какой-то активности, внимания. Поэтому и не дождалась, наверное. Я и приезжала, и писала письма, он в Москве служил, на левом берегу, я ездила туда», — объяснила свой поступок артистка.