Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+9° в 
USD 75.76EUR 86.15
Войти в почту
1 час назад

«Не дождалась»: Салтыкова вспомнила о первом увлечении юности

Кристина Уколова

Певица Ирина Салтыкова рассказала о своей первой любви в эфире ток-шоу «Привет, Андрей» на канале «Россия 1». Она познакомилась с Сергеем на вечеринке в общей компании. А через некоторое время избранника будущей звезды забрали в армию. Но Ирина не смогла выдержать разлуки.

«Не дождалась»: Салтыкова вспомнила о первом увлечении юности
Фото: @irinasaltykova_official@irinasaltykova_official

«Я вот сижу и думаю рассказать людям, что я год ждала, а второй — не дождалась. Стыдно ведь. А потом думаю — а почему стыдно? Ведь надо же смотреть как та, вторая половина, хотела этого. Может быть, он был безразличен, спокоен. А женщине хочется какой-то активности, внимания. Поэтому и не дождалась, наверное. Я и приезжала, и писала письма, он в Москве служил, на левом берегу, я ездила туда», — объяснила свой поступок артистка.

После расставания с Сергеем певица познакомилась с Валерием, которого оставила ради певца Виктора Салтыкова. С ним она встретилась, когда отдыхала в Сочи. А в 1987 году Ирина вышла за него замуж. Впрочем, супруги расстались после восьми лет брака, а певица занялась сольной карьерой.

Между тем Игорь Крутой объяснил, почему у Алексы не сложилась карьера.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители