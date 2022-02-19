5 звезд, которые пережили выкидыш

По разным данным, выкидыш случается у 10-20 процентов беременных женщин. Многим знаменитостям также прошлось пройти через такой непростой этап жизни, и некоторые из них нашли в себе силы рассказать об этом, чтобы хоть как-то облегчить боль других мам. "Рамблер" расскажет о пяти звездах, которые пережили потерю ребенка во время беременности.

Меган Маркл

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О пережитом выкидыше герцогиня Сассекская Меган Маркл рассказала в колонке издания The New York Times.

"После смены подгузника я почувствовала резкую судорогу. Я упала на пол с ним на руках, напевая колыбельную, чтобы мы оба успокоились, веселая мелодия резко контрастировала с моим чувством, что что-то не так. Когда я сжимала в руках своего первенца, я знала, что теряю второго ребенка",

— поделилась Маркл.

В 2021 году стало известно, что герцогиня ждет второго ребенка. Девочка появилась на свет четвертого июля, она получила имя Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор в честь прабабушки и бабушки по отцу.

Лера Кудрявцева

О своей второй беременности телеведущая Лера Кудрявцева узнала всего через несколько месяцев после того, как родила девочку Машу. Однако выносить ребенка ей так и не удалось, поскольку организм был истощен ЭКО и предыдущей беременностью. Телеведущей удалось пройти через все это только благодаря маленькой дочери.

Бейонсе

Прежде чем Бейонсе стала мамой троих детей, ей пришлось пережить несколько выкидышей. И в те трагические моменты артистку спасала лишь музыка. В одном из своих интервью певица рассказала, что именно тогда она написала самые грустные песни в своей карьере. Кроме этого, по словам Бейонсе, этот период научил ее быть мамой для самой себя.

Екатерина Варнава

В интервью блогеру и телеведущей Иде Галич актриса Екатерина Варнава рассказала, что всегда хотела ребенка, и у нее никогда не стоял выбор: делать аборт или нет. Однажды артистка готовилась стать матерью, но попытки закончились выкидышем. На третьем месяце у Варнавы случилось отторжение плода. Но несмотря на случившееся, Екатерина искренне верит, что ей рано или поздно посчастливится стать матерью.

Крисси Тейген

Модель Крисси Тейген, супруга артиста Джона Ледженда, потеряла ребенка на пятом месяце беременности. О случившемся она рассказала на своей странице в Instagram:

"Я не знала, как вернуться к нормальной жизни, поэтому написала это эссе в надежде, что смогу как-то двигаться дальше".