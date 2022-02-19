Жена Кузьмина рассказала, почему у них нет детей

Екатерина Трофимова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ объяснила, почему у супругов нет общих детей.

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«Когда я с ним познакомилась, то мне было 18 лет. Сейчас, конечно, я понабралась женской мудрости. Володя – интроверт. А потом он стал открываться. Больше со мной общаться», — вспомнила о знакомстве с музыкантом Екатерина.

Она также заметила, что никогда не хотела ребенка от Владимира Кузьмина.

«Бывают женщины очень хотят детей. У меня немножко другое предназначение, наверное, в этой жизни. Мы уже старые люди. Нам хочется просто побыть вместе, отдохнуть и успокоиться. Владимир не просит ребенка. Наверное, странно заводить детей. Был период, когда хотели, но сейчас уже нет», — объяснила Трофимова.