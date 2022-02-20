Позор в Абу-Даби: 5 громких скандалов Рианны

20 февраля ярчайшая поп-звезда Рианна отмечает свой день рождения. За свою карьеру ей не раз удавалось взбудоражить интернет и поклонников своей безбашенностью. "Рамблер" решил вспомнить несколько скандалов, в которых была замешана Рианна.

Враг Instagram

Видео дня

Артистка не раз испытывала терпение модераторов социальной сети Instagram. Рианна несколько раз публиковала откровенные снимки, тем самым нарушив правила сервиса. Сначала от социальной сети сыпались предупреждения, а потом артистку отправили в теневой бан, однако и это ее совершенно не остановило.

"Веселый" телохранитель

В апреле 2012 года Рианна опубликовала фотографию с музыкального фестиваля Coachella. Находясь в фан-зоне, ей было довольно весело сидеть на плечах у своего телохранителя. Однако бдительные поклонники звезды, при увеличении снимка, обнаружили на лысом черепе секьюрити запрещенные вещества.

Криштиану Роналду

Знакомство со знаменитым футболистом Криштиану Роналду обернулось для Рианны крупным скандалом. После концерта он зашел к исполнительнице в гримерку, и знаменитости сделали совместный снимок. Рианна опубликовала его в социальных сетях с подписью, которая гласит о том, что у нее много друзей нетрадиционной ориентации. После этого звезде пришлось долго извиняться, а Роналду еще долгое время не мог "отмыться" от этих слов.

Однажды в Абу-Даби

Однажды в Абу-Даби Рианна решила сделать несколько снимков у Большой мечети шейха Зайда. Через некоторое время представители мечети выпроводили певицу из мечети и опубликовали заявление о том, что недопустимо делать в священном месте, а именно: фотографироваться без разрешения и позировать у стен мечети, умаляя таким образом ее святость. Стоит отметить, что наряд Рианны не был откровенным, она была одета в черный комбинезон, закрывающий ноги и запястья, с капюшоном.

Звездные капризы

В 2016 году Рианна отказалась выступать на премии "Грэмми", хотя изначально она дала согласие. По словам представителей звезды, артистка простудилась. Однако очевидцы утверждает совсем иное. На финальной репетиции Рианна была совершенно здорова, а уже перед началом мероприятия она раздраженно покинула зал и больше не вернулась.