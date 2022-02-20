Линда Евангелиста впервые показала последствия неудачной пластики

Супермодель 90-х Линда Евангелиста впервые показала себя после того, как стала жертвой процедуры для похудения. Как сейчас выглядит звезда и в какой момент все пошло не по плану, читайте в материале «Рамблера».
Несколько лет назад модель пропала с радаров, а в прошлом сентябре нарушила молчание и объяснила, что процедура криолиполиза (альтернатива липосакции) разделила ее жизнь на до и после. Теперь же звезда в интервью People решила расставить все точки над «i» и впервые показала, как она выглядит после неудачных экспериментов со внешностью.
По словам Евангелисты, все началось в 2015 году, когда Линда прошла курс процедур по «замораживанию жира» на аппарате Zeltiq Coolsculpting. Она хотела уменьшить зону подбородка, бедер и декольте. Спустя три месяца супермодель начала замечать, что эти области, наоборот, стали увеличиваться.
«Я пыталась исправить это сама, думая, что делаю что-то не так»,
— говорит Евангелиста. Она села на диету, начала заниматься спортом и дошла до того, что вовсе перестала есть. Наконец, Линда обратилась к врачу, и он диагностировал у нее парадоксальную гиперплазию жировой ткани.
Вот, как комментирует случившееся с супермоделью косметолог Эльвира Юркевич.
Отметим, что одна из главных причин, по которой модель впервые нарушила молчание — это поддержка близких и друзей. Присоединилась и Синди Кроуфорд со словами: «Твоя сила и истинная сущность навсегда узнаваемы и культовы!»