Линда Евангелиста впервые показала последствия неудачной пластики

«Криолиполиз - это процедура, при которой воздействие на подкожно-жировую клетчатку происходит с помощью холода с целью разрушения жирового слоя. Данная процедура создана для коррекции фигуры и формы тела. Длительное охлаждение жировых клеток вызывает их гибель без повреждения внешних тканей. Гибель происходит естественным путем - процесс апоптоза. В целом, данный процесс считается безопасным для организма, поскольку при нем не происходит выброса в лимфатическую и кровеносную системы продуктов распада клеток. Процедуру называют нехирургической «альтернативой» липосакции, но подходит она не для каждого желающего. Криолиполиз просто не будет эффективен при ожирении, при неправильном образе жизни (алкоголь, никотин, некачественная еда, отсутствие спорта). Есть и ряд ограничений, при которых процедуру делать строго запрещено: беременность (любой срок), онкология, аллергическая реакция на холод, наличие кардиостимулятора, хронические заболевания, болезни почек и печени, инфекционные и аутоиммунные заболевания, период лактации и менструации. Тем женщинам, у которых было кесарево сечение, процедуру можно делать не ранее, чем через полгода после родов. Особенно частые побочные эффекты после криолиполиза - это отечность и чувствительность. Наиболее опасным осложнением является жировая гиперплазия, с чем и столкнулась Линда Евангелиста. Это процесс, когда клетки не умирают, а разрастаются».

Эльвира Юркевич Косметолог, основательница сети магазинов профессиональной косметики и космецевтики