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17 часов назад

Линда Евангелиста впервые показала последствия неудачной пластики

Мира Маркина
Эльвира Юркевичэксперт

Супермодель 90-х Линда Евангелиста впервые показала себя после того, как стала жертвой процедуры для похудения. Как сейчас выглядит звезда и в какой момент все пошло не по плану, читайте в материале «Рамблера».

Линда Евангелиста впервые показала последствия неудачной пластики
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Несколько лет назад модель пропала с радаров, а в прошлом сентябре нарушила молчание и объяснила, что процедура криолиполиза (альтернатива липосакции) разделила ее жизнь на до и после. Теперь же звезда в интервью People решила расставить все точки над «i» и впервые показала, как она выглядит после неудачных экспериментов со внешностью.

@lindaevangelista

По словам Евангелисты, все началось в 2015 году, когда Линда прошла курс процедур по «замораживанию жира» на аппарате Zeltiq Coolsculpting. Она хотела уменьшить зону подбородка, бедер и декольте. Спустя три месяца супермодель начала замечать, что эти области, наоборот, стали увеличиваться.

«Я пыталась исправить это сама, думая, что делаю что-то не так»,

— говорит Евангелиста. Она села на диету, начала заниматься спортом и дошла до того, что вовсе перестала есть. Наконец, Линда обратилась к врачу, и он диагностировал у нее парадоксальную гиперплазию жировой ткани.

@lindaevangelista

Вот, как комментирует случившееся с супермоделью косметолог Эльвира Юркевич.

«Криолиполиз - это процедура, при которой воздействие на подкожно-жировую клетчатку происходит с помощью холода с целью разрушения жирового слоя. Данная процедура создана для коррекции фигуры и формы тела. Длительное охлаждение жировых клеток вызывает их гибель без повреждения внешних тканей. Гибель происходит естественным путем - процесс апоптоза. В целом, данный процесс считается безопасным для организма, поскольку при нем не происходит выброса в лимфатическую и кровеносную системы продуктов распада клеток. Процедуру называют нехирургической «альтернативой» липосакции, но подходит она не для каждого желающего. Криолиполиз просто не будет эффективен при ожирении, при неправильном образе жизни (алкоголь, никотин, некачественная еда, отсутствие спорта). Есть и ряд ограничений, при которых процедуру делать строго запрещено: беременность (любой срок), онкология, аллергическая реакция на холод, наличие кардиостимулятора, хронические заболевания, болезни почек и печени, инфекционные и аутоиммунные заболевания, период лактации и менструации. Тем женщинам, у которых было кесарево сечение, процедуру можно делать не ранее, чем через полгода после родов. Особенно частые побочные эффекты после криолиполиза - это отечность и чувствительность. Наиболее опасным осложнением является жировая гиперплазия, с чем и столкнулась Линда Евангелиста. Это процесс, когда клетки не умирают, а разрастаются».
Эльвира Юркевич
Эльвира Юркевич Косметолог, основательница сети магазинов профессиональной косметики и космецевтики

Отметим, что одна из главных причин, по которой модель впервые нарушила молчание — это поддержка близких и друзей. Присоединилась и Синди Кроуфорд со словами: «Твоя сила и истинная сущность навсегда узнаваемы и культовы!»

Legion-media
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