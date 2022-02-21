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1 час назад

Стало известно имя новой девушки Илона Маска

Стелла Шмель

Папарацци сфотографировали 50-летнего миллиардера Илона Маска, спускающегося с трапа самолета в сопровождении актрисы Наташи Бассет.

Стало известно имя новой девушки Илона Маска
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

29-летняя рыжеволосая красавица родом из Австралии. Как пишет HollywoodLife, девушка должна появиться в фильме База Лурмана "Элвис".

Как сообщил анонимный источник издания, Наташа и Илон вместе уже на протяжении пары месяцев. Они проводят вместе много времени и сильно увлечены друг другом.

В новом биографическом фильме "Элвис" Лурман должна сыграть девушку Пресли, а самого певца сыграет актер Остин Батлер.

Ранее мы писали о самых амбициозных проектах Илона Маска.

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