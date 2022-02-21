Стало известно имя новой девушки Илона Маска

29-летняя рыжеволосая красавица родом из Австралии. Как пишет HollywoodLife, девушка должна появиться в фильме База Лурмана "Элвис".

Как сообщил анонимный источник издания, Наташа и Илон вместе уже на протяжении пары месяцев. Они проводят вместе много времени и сильно увлечены друг другом.