Что стало с блондинкой из группы Serebro

Группа Serebro появилась на российской эстраде в 2006 году, а дебютное выступление на большой сцене трех солисток проекта состоялось сразу на "Евровидении" в 2007 году, где они заняли 3 место. Состав группы несколько раз менялся, но запомнили поклонники, разумеется, самый первый: Елену Темникову, Ольгу Серябкину и Марину Лизоркину. Правда, в отличие от первых двух солисток которые и сейчас продолжают музыкальную карьеру, Лизоркина вовсе покинула мир шоу-бизнеса. О том, чем сейчас занимается блондинка из первого состава группы Serebro, читайте в материале "Рамблера".

Фото: globallookpress.com globallookpress.com

Марина Лизоркина покинула группы практически сразу после выхода их первого музыкального альбома в 2009 году. Это случилось столь неожиданно для поклонников трио, что они начали строить разные предположения относительно ухода блондинки. Высказывались версии, что девушка со всем конфликтовала, поэтому ее “попросили” из группы, другая теория гласила, что Марина просто не вписалась в коллектив, очень отличаясь от своих коллег по группе. Были и другие версии, но ни одна из них в итоге не оказалась верной.

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Лизоркина просто решила кардинально сменить вид деятельности и посвятить себя другому виду искусства: живописи. Марина и раньше писала картины, теперь же поняла, что рисование увлекает ее гораздо сильнее музыки. Девушка все силы решила отдать этому занятию.

@lizorkinaofficial

Лизоркина начала писать картины в сюрреализма. Надо сказать, весьма успешно. В Москве прошли несколько ее выставок. Но Марину расстраивал тот факт, что людей больше интересовала она сама (как бывшая певица), нежели ее полотна. В 2015 году Лизоркина приняла решение переехать в США.

Марина обосновалась в Нью-Йорке, где продолжила работать над своими картинами. Выбрав карьеру художницы, Лизоркина не прогадала: ее полотна можно увидеть в нескольких галереях Нью-Йорка. Девушка не только пишет картины, но и обучает рисованию людей по своей собственной системе.

@lizorkinaofficial