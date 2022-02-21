Почему об Эллиоте Пейдже заговорил весь мир

Хрупкая девушка с широкой обворожительной и застенчивой улыбкой – таким было прошлое канадского актера Эллиота Пейджа. Борьба за то, чтобы стать собой и помощь тем, кто боится заявить о себе миру – его настоящее и будущее. В день рождения актера “Рамблер” расскажет, почему об Эллиоте Пейдже говорит весь мир.

Самые крупные кино-проекты Эллиота (еще в те времена, когда он был Эллен) – драмеди “Джуно” (2007) о беременной старшекласснице, ремейк хоррора “Коматозники” (2017), фантастический боевик Нолана “Начало” (2010), супергеройская франшиза “Люди Икс” (2006, 2014), сериал “Академия “Амбрелла“. Зрители, безусловно, отмечали качественную актерскую игру, но большую популярность Пейджу принесли не только они.

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Фильм “Джуно” спровоцировал появление “эффекта Джуно” – романтизации ранней беременности, особенно среди американских школьниц. В этом, конечно, обвинили и актрису, сыгравшую главную роль, то есть Эллиота Пейджа. Когда страсти поутихли, к звезде возникли и другие вопросы.

Издание Village Voice выпустило статью с заголовком “Делаем ставки на ориентацию Эллен Пейдж”, которая очень сильно ранила актера. Вместо того, чтобы обсуждать его творческие способности, журналисты попытались заглянуть в спальню селебрити.

“В 20 лет я впервые влюбилась в женщину. После выхода статьи я была крайне встревожена, у меня началась депрессия. Я не прикасалась к женщинам до 27 лет. Я была не в себе”, – рассказывал Эллиот в интервью.

Он сбежал из Голливуда в экодеревню в Орегоне на курс пермакультуры и стал собирать контейнеры для компоста.

Его возвращение семь лет спустя было грандиозным. В День всех влюбленных – 14 февраля 2014 года – на ЛГБТ-конференции Эллиот Пейдж совершил публичный каминг-аут и заявил о собственной гомосексуальности. Он объяснил, что не сделал этого раньше, поскольку Голливуд бы его не понял.

В 2017 году, в разгар движения #MeToo, Эллиот рассказала о том, что творилось на съемках супергеройского кино “Люди Икс: Дни минувшего будущего”. А именно о сексизме со стороны режиссера картины Бретта Ратнера, который издевательски относился к Эллен Пейдж – актрисе-лесбиянке.

В январе 2018 года Пейдж заключил брак с танцовщицей и учительницей Эммой Портнер. Новость была такой неожиданной, что вновь взволновала СМИ.

А в конце 2020 года в своем Твиттер-аккаунте Эллиот объявил о том, что является трансгендером. Тогда его поддержали режиссер Джеймс Ганн, актриса Оливия Манн и другие пользователи, которые даже написали тред-памятку с правилами этикета по отношению к транслюдям.

Два месяца спустя имя Эллиота вновь появилось в СМИ: стало известно о том, что он подал на развод. Портнер и Пейдж разъехались.

Появление Эллиота на обложке Time журнала в марте прошлого года тоже всколыхнуло общественность. Он стал первым трансгендерным мужчиной, который удостоился такой чести. В большом интервью Пейдж рассказал о мастэктомии и о том, как операция перевернула его жизнь, когда он впервые почувствовал себя комфортно в собственном теле.

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