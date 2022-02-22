«Амбиции оказались сильнее»: сын Михалкова о родителях

Ресторатор и актер Степан Михалков рассказал о причинах расставания его звездных родителей. Актриса Анастасия Вертинская и режиссер Никита Михалков развелись, когда их сыну было всего три года. Тогда он не мог знать, что произошло. Но годы спустя Степан нашел объяснение произошедшему.
«К маме известность пришла раньше — в 16 лет после «Алых парусов». Отец прославился в 18, дебютировав в «Я шагаю по Москве». Амбиции были у обоих. Они оказались сильнее желания сохранить семью. Тем не менее развестись они сумели достойно», — отмечает Степан.
Брак Михалкова и Вертинской продлился всего пять лет.
В 1976 году актриса вышла замуж за певца Александра Градского. Молодые люди влюбились друг в друга, когда отдыхали в Крыму. Степану Михалкову популярный музыкант, еще будучи ухажером матери, уже не нравился.
«Мама не отрывала от него восторженных глаз, а я, сидя рядом, недоумевал: как можно влюбиться в такого волосатого и безногого (у Градского тогда была сломана нога – прим. ред.), который еще и поет так громко? Как-то мы отправились к нему в гости. Остались в палатке ночевать, и я тут же всех возненавидел», – вспоминает сын Вертинской.
Этот союз тоже просуществовал недолго. Градский и Вертинская были вместе всего два года — с 1976 по 1978-й. Официальный развод они оформили лишь в 1980 году.
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