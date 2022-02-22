«Амбиции оказались сильнее»: сын Михалкова о родителях

«Мама не отрывала от него восторженных глаз, а я, сидя рядом, недоумевал: как можно влюбиться в такого волосатого и безногого (у Градского тогда была сломана нога – прим. ред.), который еще и поет так громко? Как-то мы отправились к нему в гости. Остались в палатке ночевать, и я тут же всех возненавидел», – вспоминает сын Вертинской.