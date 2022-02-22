Что стало с солисткой группы "Руки вверх!"

Все поклонники отечественной популярной музыки наверняка назовут создателями известной группы "Руки вверх!" Сергея Жукова и Алексея Потехина. Но свой вклад в творчество коллектива внес и еще один человек. Девушка по имени Елизавета Роднянская. Читайте о третьей участнице культовой поп-группы в материале "Рамблера".

Фото: @elizavetarodnianskaia @elizavetarodnianskaia

Справедливости ради надо отметить, что Елизавета принимала участие лишь в работе над записью первого альбома группы “Руки вверх!”. На обложке диска ее имя было указано наряду с Жуковым и Потехиным. Лиза Роднянская стала официальным (и единственным) голосом группы “Руки вверх!”. Именно она исполняла все женские партии в таких хитах коллектива, как “Крошка моя”, “Чужие губы”, “Двигай телом”, “Студент”, “Песенка”. Последняя композиция, кстати, стала известна на весь мир, благодаря каверу, созданному на этот трек немецкой группой ATC “Around the World” (“La-la-la”). Так голос Лизы Роднянской услышал буквально весь мир.

@elizavetarodnianskaia

Успешно начав музыкальную карьеру в группе “Руки вверх!”, Елизавета вскоре приняла решение покинуть проект. Над записью второго альбома группы Роднянская уже не работала, отдав предпочтение развитию собственного музыкального проекта “МелиSSа”. При этом периодически Лиза выходила на сцену вместе с Жуковым и Потехиным.

Через много лет Роднянская вновь появилась на сцене вместе с “Руки вверх!”: Сергей Жуков пригласил солистку принять участие в большом концерте группы. Позже Лиза еще не раз принимала участие в концертах вместе с Сергеем Жуковым.

@elizavetarodnianskaia