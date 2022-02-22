Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+11° в 
USD 76.77EUR 87.34
Войти в почту
38 минут назад

Асмус показала нового бойфренда

Мира Маркина

Российская актриса Кристина Асмус опубликовала в своем Инстаграм-аккаунте снимок с загадочным молодым человеком, который заинтриговал поклонников звезды.

Асмус показала нового бойфренда
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Обожаю понедельники », – такой подписью артистка сопроводила провокационное фото.

@asmuskristina

Поскольку после развода с комиком Гариком Харламовым Кристина Асмус старается не афишировать свои романы, ее фанатам остается только гадать, кем был полуголый мужчина в кадре.

«Ну, это явно не Харламов»;

«Надеюсь, это не фото с очередных съемок. Вы выглядите такой счастливой»;

«Парень-то очень похож на Козловского», — писали в комментариях подписчики Асмус.

Были среди них и те, кто счел публикацию подобных фото реакцией на милые снимки с дня рождения Катерины Ковальчук, с которой Харламову приписывают роман.

Кристина Асмус не скрывает, что находится в отношениях и счастлива рядом с новым партнером. Однако представлять его публике девушка не планирует.

Почувствовали раздражение, дочитав эту новость? Возможно, мы знаем, почему. Ранее "Рамблер" писал, за что зрители не любят Кристину Асмус.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители