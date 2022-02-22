Асмус показала нового бойфренда

Российская актриса Кристина Асмус опубликовала в своем Инстаграм-аккаунте снимок с загадочным молодым человеком, который заинтриговал поклонников звезды.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Обожаю понедельники », – такой подписью артистка сопроводила провокационное фото.

@asmuskristina

Поскольку после развода с комиком Гариком Харламовым Кристина Асмус старается не афишировать свои романы, ее фанатам остается только гадать, кем был полуголый мужчина в кадре.

«Ну, это явно не Харламов»;

«Надеюсь, это не фото с очередных съемок. Вы выглядите такой счастливой»;

«Парень-то очень похож на Козловского», — писали в комментариях подписчики Асмус.

Были среди них и те, кто счел публикацию подобных фото реакцией на милые снимки с дня рождения Катерины Ковальчук, с которой Харламову приписывают роман.

Кристина Асмус не скрывает, что находится в отношениях и счастлива рядом с новым партнером. Однако представлять его публике девушка не планирует.