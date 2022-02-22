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28 минут назад

«Жилье стоило копейки»: Губин об отдыхе за границей

Мира Маркина

Известный исполнитель Андрей Губин рассказал в интервью «АиФ» о поездке в экзотическую страну. Музыкант заявил, что вернулся в Россию довольно скоро, потому что жизнь на родине не хуже.

«Жилье стоило копейки»: Губин об отдыхе за границей
Фото: Кадр из передачи «Секрет на миллион»Кадр из передачи «Секрет на миллион»

«Я уезжал ненадолго за границу, потому что у меня спина болит, мне врачи плавать рекомендовали. В Таиланде море теплое и дешево: небольшой дом можно снять за 200 долларов в месяц. На питание 15 долларов в сутки хватает», – поделился Губин.

Музыкант также рассказал, что во время пандемии он уезжал в Египет. Там цены его удивили еще больше.

«Туристов не было, и жилье стоило копейки. Поскольку концертов у меня нет, денег тоже немного, я нахожу самые дешевые места», – признался артист.

Андрей Губин был вынужден прервать успешную карьеру из-за проблем со здоровьем.

Ранее мы рассказывали о том, с какой неизлечимой болезнью приходится жить звезде сериалов «Глухарь» и «Склифосовский».

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