«Жилье стоило копейки»: Губин об отдыхе за границей

Известный исполнитель Андрей Губин рассказал в интервью «АиФ» о поездке в экзотическую страну. Музыкант заявил, что вернулся в Россию довольно скоро, потому что жизнь на родине не хуже.
«Я уезжал ненадолго за границу, потому что у меня спина болит, мне врачи плавать рекомендовали. В Таиланде море теплое и дешево: небольшой дом можно снять за 200 долларов в месяц. На питание 15 долларов в сутки хватает», – поделился Губин.
Музыкант также рассказал, что во время пандемии он уезжал в Египет. Там цены его удивили еще больше.
«Туристов не было, и жилье стоило копейки. Поскольку концертов у меня нет, денег тоже немного, я нахожу самые дешевые места», – признался артист.
Андрей Губин был вынужден прервать успешную карьеру из-за проблем со здоровьем.
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