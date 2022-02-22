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4 часа назад

Что известно о новой девушке Илона Маска

Мира Маркина

В феврале сооснователя Tesla и SpaceX Илона Маска заметили с рыжеволосой девушкой, когда они выходили из частного самолета. А спустя сутки западным журналистам удалось выяснить имя таинственной спутницы миллиардера. Что известно о новой возлюбленной Маска, читайте в материале «Рамблера».

1/7 В феврале Илона Маска заметили с рыжеволосой девушкой, когда они выходили из частного самолета. А спустя сутки западным журналистам удалось выяснить имя таинственной спутницы миллиардера.
Фото: @myleshendrik
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2/7 Избранницей Илона оказалась 27-летняя актриса Наташа Бассетт. Пара встречается уже около двух месяцев, однако все это время им удавалось скрывать отношения от общественности.
Фото: @mandisaphoto
3/7 Бассет родом из Австралии, с детства занимается актерским мастерством. В 19 лет Наташа перебралась в Нью-Йорк и стала покорять Голливуд.
Фото: @ericfischer
4/7 Девушке удалось заполучить роли в таких известных фильмах, как «12 могучих сирот», «За призрачной дверью», «Шпионское вмешательство», «Бритни навсегда», «На грани безумия», «Дом у озера» и других.
Фото: Кадр из фильма «Бритни навсегда»
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5/7 Наташа также успела снять и собственный фильм. Так, в 2014 году она представила миру свою первую короткометражную картину «Воздушный змей».
Фото: @alinagozina
6/7 Кстати, картина оказалась достаточно успешной, Бассетт участвовала с ней на Международном кинофестивале в Род-Айленде, Международном кинофестивале в Балинале и Международном кинофестивале в Биг-Беар-Лейк.
Фото: @francoisberthier
7/7 Сейчас девушка снимается в фильме про Элвиса Пресли, где играет роль его первой девушки Дикси Локк.
Фото: legion-media.ru

Избранницей Илона оказалась 27-летняя актриса Наташа Бассетт. Пара встречается уже около двух месяцев, однако все это время им удавалось скрывать отношения от общественности. «Они очень любят друг друга и много времени проводят вместе», — рассказал источник, приближенный к звездам, изданию Daily Mail.

Бассет родом из Австралии, с детства занимается актерским мастерством. В 19 лет Наташа перебралась в Нью-Йорк и стала покорять Голливуд. Девушке удалось заполучить роли в таких известных фильмах, как «12 могучих сирот», «За призрачной дверью», «Шпионское вмешательство», «Бритни навсегда», «На грани безумия», «Дом у озера» и других. Наташа также успела снять и собственный фильм. Так, в 2014 году она представила миру свою первую короткометражную картину «Воздушный змей». Картина оказалась достаточно успешной, Бассетт участвовала с ней на Международном кинофестивале в Род-Айленде, Международном кинофестивале в Балинале и Международном кинофестивале в Биг-Беар-Лейк.

Сейчас девушка снимается в фильме про Элвиса Пресли, где играет роль его первой девушки Дикси Локк. Картина получила лаконичное название «Элвис», самого короля рок-н-ролла исполнит Остин Батлер, а его менеджера — Том Хэнкс. Премьера картины намечена на конец июня 2022 года.

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