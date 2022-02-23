Что стало с участниками знаменитых дуэтов, которые распались

Их никто не мог даже представить по отдельности.

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“Руки вверх”

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Пожалуй, самый популярный из всех дуэтов периода конца 90-х – начала нулевых. Как дуэт группа просуществовала до 2006 года. Причиной распада коллектива называют личную неприязнь. Якобы, солисты не поделили между собой женщину. Сергей Жуков выступает и по сей день под брендом “Руки вверх”, правда без Потехина. Алексей же по-прежнему занимается музыкой. Даже записал песню для коллектива “Бурановские бабушки”.

«Smash»

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В начале нулевых все девочки сходили с ума от этих двух красавчиков. С детства они занимались в ансамбле “Непоседы”. В 2002 году дуэт впервые заявил о себе на фестивале “Новая волна” в Юрмале. Изначально группа исполняла песни на английском языке. В 2004 году дуэт распался. После распада Лазарев дважды стал участником Евровидения. Топалов же пропал с радаров. Позже артист признался, что лечился в клинике от наркологической зависимости. В 2018 году он женился на Регине Тодоренко, стал отцом и примерным семьянином.

«Тату»

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Дуэт Юлии Волковой и Елены Катиной образовался в 1999 году. Девушки пели на русском и английском. Имидж и репертуар группы неоднократно становились объектом критики. Чего стоит только скандальная песня “Я сошла с ума”. В 2009 году продюсер Иван Шаповалов объявил о роспуске группы. Девушки отправились в сольное плавание. Правда, по одиночке больших успехов не добились. В прошлом году бывшие участницы заговорили о воссоединении.

“Гости из будущего”

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Проект представлял собой дуэт мужчины и женщины. Партнер Евы Польны Юрий Усачев был автором идеи, композитором и клавишником. Но в 2009 год он ушел из группы. Сейчас музыкант выступает как ди-джей, пишет музыку. После распада группы Ева заявила поклонникам, что она бисексуалка Но это не помешало ей родить дочь от Дениса Клявера, а затем еще одного ребенка от бизнесмена Сергея Пильгуна.

“Чай вдвоем”

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