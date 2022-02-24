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49 минут назад

Понаровская: "Случалось много того, что хочется забыть"

Стелла Шмель

Певица Ирина Понаровская редко рассказывает про тяжелые ситуации, с которыми ей приходилось сталкиваться в жизни. 68-летняя артистка стала гостьей очередного выпуска программы "Мой герой" на ТВЦ, где рассказала, как выстраивала свою карьеру.

Понаровская: "Случалось много того, что хочется забыть"
Фото: @irinaponarovskaya@irinaponarovskaya

"Есть такие люди, которых называют «прущими». Вот я такая. Мне всегда везло, и я пользовалась выпадающими возможностями. Я всегда была благодарна за все. При этом нужно понимать, что в моей жизни случалось много того, что хочется забыть".

Несмотря на то, что Понаровская уже состоялась как певица, она уверена, что самосовершенствоваться нужно всегда.

"Я же слышу, как поют молодые артисты. Они это делают совершенно иначе. Мне нужно перестроиться на этот лад. Вообще, считаю, что нужно продолжать учиться в любом возрасте, развиваться".

Ранее мы писали, что Понаровская резко высказалась о Пугачевой.

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