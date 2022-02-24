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34 минуты назад

Дженнифер Лоуренс стала мамой

Стелла Шмель

Актриса Дженнифер Лоуренс родила ребенка и впервые стала мамой. Роды звезды "Голодных игр" прошли в Лос-Анджелесе, сообщает TMZ.

Дженнифер Лоуренс стала мамой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Кого родила актриса — мальчика или девочку — пока не сообщается.

Лоуренс не скрывала свою беременность, поэтому об интересном положении звезды общественность узнала еще по осени 2021 года. Актриса активно посещала светские мероприятия все это время.

Это первый ребенок 31-летней звезды. Отцом стал 37-летний директор художественной галереи Кук Марони, с которым у Лоуренс начался роман еще в 2018 году. А в 2019 году они сыграли свадьбу.

Ранее мы писали, что Айза объяснила, почему не родила от Олега Майами.

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