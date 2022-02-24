Дженнифер Лоуренс стала мамой

Актриса Дженнифер Лоуренс родила ребенка и впервые стала мамой. Роды звезды "Голодных игр" прошли в Лос-Анджелесе, сообщает TMZ.

Кого родила актриса — мальчика или девочку — пока не сообщается.

Лоуренс не скрывала свою беременность, поэтому об интересном положении звезды общественность узнала еще по осени 2021 года. Актриса активно посещала светские мероприятия все это время.

Это первый ребенок 31-летней звезды. Отцом стал 37-летний директор художественной галереи Кук Марони, с которым у Лоуренс начался роман еще в 2018 году. А в 2019 году они сыграли свадьбу.