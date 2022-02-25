Почему Варвара Шмыкова счастлива всем назло

Актрисе театра и кино Варваре Шмыковой исполнилось 30 лет. Яркая, амбициозная Варвара не боится критиков и легко отвечает на самые неловкие вопросы интервьюеров. Почему артистку из списка самых перспективных россиян (по версии Forbes) любят и ненавидят одновременно – читайте в материале “Рамблера”.

Придерживается идей бодипозитива

Видео дня

Варвара Шмыкова – актриса с формами обычной среднестатистической женщины, пережившей рождение детей. При этом она не стесняется своего тела. Девушка часто принимает участие в съемках обнаженной. Варвара искренне верит в то, что женское тело прекрасно, и транслирует бережное отношение к себе самой. Одним из ярких примеров стал ее пост в Инстаграм о наборе веса во время пандемии. В нем артистка открыто рассказала, как осторожно восстанавливалась после “трех месяцев гедонизма”:

“Со сладким и мучным такой расклад. Ограниченное потребление, только по острой необходимости, но без тотального отказа. И тут кстати появился новый, никогда не поддававшийся мне скил - говорить нет. Ну то есть помести ты меня к шведскому столу пол года назад - я бы попробовала все, а потом умирала от изжоги. Сейчас я почти всегда четко знаю, чего хочу, а что просто дразнит))

И добавлю, что все полюбовно. Без насилия над собой и табу”, – рассказала актриса подписчикам.

Не боится открыто говорить о личной жизни

Честность – слово, которое ассоциируется с этой жизнерадостной девушкой. Хотя, по признанию самой Шмыковой, с приходом популярности ей все-таки пришлось сделать личные границы более осязаемыми. Тем не менее, когда ее отношения с первым супругом Евгением Козловым закончились, актриса поделилась этим с подписчиками. Новую любовь Варвара скрывать не стала. Совместные фотографии с партнером Даниилом Радловым появились в профиле актрисы практически сразу после объявления о расставании с отцом сына Варвары.

@barbaraska_92

Ломает стереотипы

Варвара Шмыкова легко доказала, что девушка не модельной внешности может сводить с ума десятки тысяч мужчин. Получать роли в больших проектах (не только в театре, но и в кино) и контракты с крупными брендами. Участвовать в фэшн-съемках. Стать популярной несмотря на непростое детство в многодетной семье и подростковый буллинг. Быть открытой, улыбчивой и жизнерадостной вопреки жизненным неурядицам, творческим неудачам и волнам хейта в комментариях.

“Я не хочу выглядеть звездой с задранным носом, это вообще не про меня”, – заявила Варвара в интервью Forbes.

Борется за права женщин и девочек

В одном из интервью Варвара призналась, что ее всегда обижало количество стереотипов, связанных с девочками и женщинами. Себя девушка называет феминисткой и не стесняется своей позиции – участвует в социальной рекламе, приходит на митинги и выступает за принятие закона о домашнем насилии. За то, что женщина может быть разной, открыто выражать эмоции и не стесняться заниматься тем, что нравится или считается традиционно мужским. Так Варвара входит в попечительский совет женского футбольного клуба GirlPower. Она и сама довольно продолжительный период детства играла в футбол, регби, а также занималась армрестлингом.