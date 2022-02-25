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1 час назад

Почему у Валерия Леонтьева нет детей

New Magazine

Личную жизнь Валерия Леонтьева по сравнению с его коллегами по шоу-бизнеса можно назвать скучной. Всю жизнь прожил в браке с одной женщиной – Людмилой Исаковой. Она заметила молодого талантливого парня, будучи руководительницей ансамбля “Эхо”.

Почему у Валерия Леонтьева нет детей
Фото: New MagazineNew Magazine

Между ними завязался служебный роман. Сначала жили в гражданском браке, но после 20 лет совместной жизни пара официально оформила свои отношения на территории США.

О совей семье пара не рассказывала с самого начала. За годы брака у них так и не появилось детей. Этот факт они никак не комментировали. Хотя периодически всплывала информация о внебрачных связях Леонтьева. Но никаких прямых доказательство этому не было.

Последние годы супруги живут раздельно, после того как Людмила окончательно перебралась в Америку, женщина всегда мечтала эмигрировать. Певец часто ее навещает.

В последнее время, отвечая на вопросы про свою бездетность, Леонтьев признался, что по натуре он очень легкомысленный и ветренный человек, чтобы решиться на отцовство. Он просто оказался не готовым к такому серьезному шагу. Признается, что не смотря на это, одинокой старости он не боится.

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