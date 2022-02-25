Звезды, которые долгое время не могли похудеть

Тема похудения затрагивает многих девушек, недовольных своей фигурой. Они ориентируются на пример звезд, которые в считанные недели могут привести себя в форму. Что уж говорить о тех, кто долго находился в большом весе, не мог похудеть, а потом вышел на публику с новым телом. Эти звезды могут мотивировать вас, так как долго не могли сбросить вес, а потом показали всему миру свои шикарные образы. В материале “Рамблера” — звездные женщины, которые долго сбрасывали вес.

Фото: @adele @adele

Адель

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До своего триумфального возвращения на сцену певица Адель весила 105 килограммов при росте 175 сантиметров. Это не делало ее менее шикарной, но, по словам звезды, она не планировала худеть. Ее вес ее устраивал, а потом у нее начались проблемы со здоровьем, она взяла паузу от работы на сцене. Это вызвало у нее сильный стресс. Не менее волнующим событием для нее стал развод. В 2019 году она официально расторгла отношения с бизнесменом Саймоном Конекки. Супруги были вместе почти восемь лет, а потом решили разойтись. Причины подобного решения до сих пор неизвестны.

“Я просто думала о том, что хочу, чтобы сын видел, как я люблю по-настоящему и как любят меня. Это действительно важно для меня. С тех пор я находилась в поисках истинного счастья”

Как рассказала певица, после развода она начала интенсивно заниматься спортом, чтобы поддерживать себя в форме. За год она смогла сбросить 44 килограмма.

Ребел Уилсон

@rebelwilson

Австралийская актриса Ребел Уилсон неожиданно для всех появилась в своем новом образе, несмотря на то, что раньше цепляла публику своими пышными формами. Когда звезда была на пике популярности, ее вес составлял 132 килограмма, а из ролей ей доставались только забавные толстушки, ведь она сама начинала свою карьеру со стендапа, где шутила над своим весом.

Однако Уилсон пришлось похудеть после того, как она переболела малярией. Болезнь отняла много сил у актрисы и она решила заняться своим телом. В итоге она смогла сбросить 57 килограммов за год. Позднее она призналась, что лишний вес был у нее из-за психологических проблем.

“Я использовала свой лишний вес как барьер от людей, чтобы они не сближались со мной”

Сейчас Ребел говорит, что счастлива в новом весе. Несмотря на то, что ей пришлось отказаться от многих предложений, где она бы играла забавную толстушку. Однако Ребел не отчаивается и уже ищет себе новое амплуа.

На самом деле, такая потеря веса вполне нормальна. Если человек действительно имеет излишки жира и воды. Резкое похудение чревато различными заболеваниями ЖКТ, депрессией, выпадением волос и так далее. Психологические расстройства, кстати, встречаются довольно чсто. Однако все зависит от того, каким именно образом сбрасывался вес. Потеря витаминов, белка и жиров может сказываться на состоянии кожи и внутренних органов. Быстрая потеря веса за счет диет также может привести к быстрому откату и набору еще большего веса. Попов Александр Николаевич Тренер, нутрициолог

Келли Осборн

@kellyosbourne

Певица долго боролась с лишним весом, который был у нее уже в подростковом возрасте. В 16 лет она весила более 90 килограммов. Свой вес к 30-ти годам звезда не раскрывала. Известно только то, что за три месяца карантина ей удалось похудеть на почти сорок килограммов. Однако похудение певицы далеко не результат самоограничения в виде диет и упорного спорта. Перед тем, как сесть на карантин, ей провели специальную операцию на желудок, поэтому первые выходы певицы на красных дорожках оказались очень эффектными.