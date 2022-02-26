«Дочь волнуется за меня»: Лазарева рассказала о ситуации в центре Киева

«Лишних передвижений я не собираюсь по городу делать. Дети мои пусть беспокоятся о себе. Дочь Тося сидит в Англии и волнуется за меня. Я в центре Киева не волнуюсь. Дочь говорит: «Киев будут брать». Ну кто такое говорит? Мы все взрослые люди. Информацию надо тщательно проверять».