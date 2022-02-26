«Дочь волнуется за меня»: Лазарева рассказала о ситуации в центре Киева

Татьяна Лазарева рассказала, что происходит в центре Киева днем 26 февраля.
По словам ведущей, она находится в центре города, где достаточно спокойно. Но передвигаться по городу небезопасно. По этой причине она не хочет выезжать за город и "нервировать" окружающих.
«Лишних передвижений я не собираюсь по городу делать. Дети мои пусть беспокоятся о себе. Дочь Тося сидит в Англии и волнуется за меня. Я в центре Киева не волнуюсь. Дочь говорит: «Киев будут брать». Ну кто такое говорит? Мы все взрослые люди. Информацию надо тщательно проверять».
Она также заявила, что о силе государства можно судить по тому, как оно заботится о самых слабых — о детях, пожилых и ветеранов.
"Если ты полон сил, то готов делиться ими с теми, кто ими не располагает".
До этого мы рассказывали про комедии, где снимался президент Украины.