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5 часов назад

«Дочь волнуется за меня»: Лазарева рассказала о ситуации в центре Киева

Даша Краснова

Татьяна Лазарева рассказала, что происходит в центре Киева днем 26 февраля.

«Дочь волнуется за меня»: Лазарева рассказала о ситуации в центре Киева
Фото: кадр из передачикадр из передачи

По словам ведущей, она находится в центре города, где достаточно спокойно. Но передвигаться по городу небезопасно. По этой причине она не хочет выезжать за город и "нервировать" окружающих.

«Лишних передвижений я не собираюсь по городу делать. Дети мои пусть беспокоятся о себе. Дочь Тося сидит в Англии и волнуется за меня. Я в центре Киева не волнуюсь. Дочь говорит: «Киев будут брать». Ну кто такое говорит? Мы все взрослые люди. Информацию надо тщательно проверять».

Она также заявила, что о силе государства можно судить по тому, как оно заботится о самых слабых — о детях, пожилых и ветеранов.

"Если ты полон сил, то готов делиться ими с теми, кто ими не располагает".

До этого мы рассказывали про комедии, где снимался президент Украины.

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