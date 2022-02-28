Чадов объяснил, почему не будет жениться во второй раз

Актер Алексей Чадов рассказал о личной жизни и о своих взглядах на институт брака. Он дал большое интервью изданию "7Дней.ру" в котором раскрыл свою точку зрения.

Фото: @alexeychadovofficial @alexeychadovofficial

Как считает артист, институт брака умирает и такие традиционные вещи как свадьба уже не несут сакрального смысла.

"Вот я подумаю крепко о второй свадьбе, преж­де чем решиться. Хотя один раз обязательно это надо испытать",

- считает актер.

У Чадова долгое время была репутация ловеласа. Но на самом деле артист совсем не поклонник мимолетных романов.

"Мне и однодневная любовь с женщиной не нравится. В профессии так же, я человек длинной дистанции".

К своим 40 годам актер полностью изменил образ жизни: из кутилы и любителя шумных компаний Чадов превратился спокойного рационального мужчину, который любит спорт и раннее пробуждение.

После развода с актрисой Агнией Дитковските актер так и не встретил новую любовь. Впрочем, сейчас он сфокусирован за карьере и воспитании сына Феди.