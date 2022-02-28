Что стало с дочерью Александра Дедюшко

В ноябре 2007 года в автомобильной аварии погиб актер Александр Дедюшко, его жена и маленький сын. Но не все знают, что у артиста осталась еще одна наследница: дочь от первого брака Ксения. Более того, девушка в тот роковой день должна была тоже оказаться в машине отца. Как Ксении удалось избежать гибели и как сложилась ее судьба, читайте в материале "Рамблера".

Фото: @ksu_tomilina_ya @ksu_tomilina_ya

Кадр из сериала "Сармат"

Первой женой Александра Дедюшко стала Людмила Томилина, с которой будущий актер познакомился еще во время учебы в театральном училище в Новгороде. Молодые люди поженились, в 1991 году на свет появилась Ксения. Но рождение дочери не смогло спасти отношения, в которых уже на тот момент были проблемы: после окончания училища Александр и Людмила по распределению оказались в разных городах, что не способствовало укреплению брака. Говорят, Дедюшко однажды признался жене в измене, а та его простить так и не смогла.

@ksu_tomilina_ya

При Александр и Людмила ради дочери сумели сохранить хорошие отношения. Сама же Ксения, хоть и довольно тяжело восприняла развод родителей, от общения с отцом не отказалась, бывала в гостях у его новой семьи и тепло общалась с младшим братом Димой.

В тот злополучный вечер, когда случилась трагедия, Ксения должна была оказаться в той машине вместе со второй семьей отца. Она собиралась ехать к нему в гости, но у девушки поднялась температура и поездку пришлось отложить. Это в итоге девушку и спасло.

В тот момент Ксении было 16 лет. Девушка окончила школу и поначалу приняла решение пойти по стопам отца. Ксения поступила в театральное училище, но вскоре поняла, что далека от мира кино и театра, забрала документы и поступила на исторический факультет в Ярославле.

@ksu_tomilina_ya

Сейчас Ксения живет в Москве, работает в сфере, далекой от кино и театра. Она избегает разговоров об отце, крайне редко дает интервью и не любит к себе повышенного внимания, предпочитая тихую и спокойную жизнь. Никакого наследства отца Ксения не получила: хоть по решению суда имущество Александра Дедюшко было поделено поровну между всеми наследниками, бывшая жена и дочь от своих долей отказались.