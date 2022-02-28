Актера Валерия Николаева могут признать недееспособным после того, как его выпишут из больницы. Об этом заявил звездный адвокат Андрей Алешкин.

Супруга Николаева Эльмира Земскова может с помощью судебного разбирательства признать актера неспособным нести ответственность за свои действия. Это значит, что она сможет обезопасить себя до долгов и прочих неприятностей из-за проделок супруга.

Жена Николаева может через суд признать актера неспособным полностью нести ответственность за свои деяния. Тем самым воздушная гимнастка Эльмира Земскова обезопасит себя и своего маленького сына от долговых ям и других неприятностей из-за мужа. В этом случае над актером можно супруга сможет оформить опеку и распоряжаться его имуществом тоже будет иметь право она.

Слова адвоката приводит "Комсомольская правда".

"Если он продолжит работать и зарабатывать, то гасить долги с его денег будет жена - сам актер не будет иметь возможности распоряжаться финансами. Да, со старыми долгами уже ничего не сделаешь, все суммы придется вернуть. Зато оформить новые займы и усугубить материальное положение своей семьи Валерий Николаев уже не сможет",

- сообщил он.