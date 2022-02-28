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47 минут назад

Валерия Николаева могут признать недееспособным

Стелла Шмель

Актера Валерия Николаева могут признать недееспособным после того, как его выпишут из больницы. Об этом заявил звездный адвокат Андрей Алешкин.

Николаева могут признать недееспособным
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Супруга Николаева Эльмира Земскова может с помощью судебного разбирательства признать актера неспособным нести ответственность за свои действия. Это значит, что она сможет обезопасить себя до долгов и прочих неприятностей из-за проделок супруга.

Жена Николаева может через суд признать актера неспособным полностью нести ответственность за свои деяния. Тем самым воздушная гимнастка Эльмира Земскова обезопасит себя и своего маленького сына от долговых ям и других неприятностей из-за мужа. В этом случае над актером можно супруга сможет оформить опеку и распоряжаться его имуществом тоже будет иметь право она.

Слова адвоката приводит "Комсомольская правда".

"Если он продолжит работать и зарабатывать, то гасить долги с его денег будет жена - сам актер не будет иметь возможности распоряжаться финансами. Да, со старыми долгами уже ничего не сделаешь, все суммы придется вернуть. Зато оформить новые займы и усугубить материальное положение своей семьи Валерий Николаев уже не сможет",

- сообщил он.

Ранее мы писали, что Николаев устроил скандал на съемках «Танцев со звездами».

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