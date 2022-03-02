Композитор рассказал, как Пугачева увела Челобанова из семьи

Композитор Виталий Окороков рассказал "Комсомольской правде", как певица Алла Пугачева уводила из семьи молодого тогда музыканта Сергея Челобанова.
По словам Окорокова, Челобанов в начале девяностых жил с женой и двумя детьми, работал оранжировщиком на студии Аркадия Укупника, уже тогда дружившего с Пугачевой. с Примадонной. Однажды Окороков посоветовал показать песни Челобанова Примадонне.
Пугачева позвонила Укупнику через две недели в два часа ночи с просьбой срочно привести к ней Челобанова. По словам композитора, Челобанов помчался к Алле Борисовне в разных бботинках, но это не помешало ей влюбиться и в его голос, и в него самого.
"Челобанов входит, Алла ему: «Привет». И он ей в ответ: «Привет. Че звала? Какие проблемы?». Она рот так открыла и говорит: «Аркаша, все, пока. Ты можешь идти». Так Серега у нее и остался. Мне кажется, Пугачева безумно его любила. А он ее даже по имени не называл — все время почему-то Машка, Машка", — вспоминает Челобанов.
Как сообщает "Комсомольская правда", в браке музыкант и певица не были, но несколько лет Примадонна была любовницей Челобанова.
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