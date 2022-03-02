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2 часа назад

Композитор Окороков рассказал, как Пугачева увела Челобанова из семьи

Диана Товсепова

Композитор Виталий Окороков рассказал "Комсомольской правде", как певица Алла Пугачева уводила из семьи молодого тогда музыканта Сергея Челобанова.

Композитор рассказал, как Пугачева увела Челобанова из семьи
Фото: depositphotosdepositphotos

По словам Окорокова, Челобанов в начале девяностых жил с женой и двумя детьми, работал оранжировщиком на студии Аркадия Укупника, уже тогда дружившего с Пугачевой. с Примадонной. Однажды Окороков посоветовал показать песни Челобанова Примадонне.

Пугачева позвонила Укупнику через две недели в два часа ночи с просьбой срочно привести к ней Челобанова. По словам композитора, Челобанов помчался к Алле Борисовне в разных бботинках, но это не помешало ей влюбиться и в его голос, и в него самого.

"Челобанов входит, Алла ему: «Привет». И он ей в ответ: «Привет. Че звала? Какие проблемы?». Она рот так открыла и говорит: «Аркаша, все, пока. Ты можешь идти». Так Серега у нее и остался. Мне кажется, Пугачева безумно его любила. А он ее даже по имени не называл — все время почему-то Машка, Машка", — вспоминает Челобанов.

Как сообщает "Комсомольская правда", в браке музыкант и певица не были, но несколько лет Примадонна была любовницей Челобанова.

Ранее мы писали о том, как резко высказалась о Пугачевой певица Ирина Понаровская.

Звёзды,Ирина Понаровская,Алла Пугачева,Сергей Челобанов,
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