Композитор рассказал, как Пугачева увела Челобанова из семьи

"Челобанов входит, Алла ему: «Привет». И он ей в ответ: «Привет. Че звала? Какие проблемы?». Она рот так открыла и говорит: «Аркаша, все, пока. Ты можешь идти». Так Серега у нее и остался. Мне кажется, Пугачева безумно его любила. А он ее даже по имени не называл — все время почему-то Машка, Машка", — вспоминает Челобанов.