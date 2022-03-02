Женя Малахова объявила о рождении ребенка

Певица Женя Малахова объявила о рождении первенца. Об этом она сообщила в своем Instagram.
Артистка рассказала, что малыш родился две недели назад, но рассказать об этом поклонникам она решила только сейчас. Она также отметила, что долго мечтала о ребенке, но у нее не получалось забеременеть.
"Не скрою, я долго к этому шла. Мне казалось, бесконечно, но как показала практика, сегодня каждая четвертая пара страдает от сложности зачатия и вокруг меня много примеров, когда пары жили по пять лет и у них ничего не выходило… Это был безусловно сложный путь. После неудавшихся попыток, я уже перестала готовиться, надоело расстраиваться и жить какими-то надеждами"
Отцом ребенка является муж певицы, бизнесмен Андрея Тарасова. Они поженились два года назад.
Ранее сообщалось, что Чадов объяснил, почему не будет жениться во второй раз.