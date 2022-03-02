Женя Малахова объявила о рождении ребенка

"Не скрою, я долго к этому шла. Мне казалось, бесконечно, но как показала практика, сегодня каждая четвертая пара страдает от сложности зачатия и вокруг меня много примеров, когда пары жили по пять лет и у них ничего не выходило… Это был безусловно сложный путь. После неудавшихся попыток, я уже перестала готовиться, надоело расстраиваться и жить какими-то надеждами"