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1 час назад

Прилучный откровенно рассказал о разводе с Муцениеце

Мария Каткова

Актер Павел Прилучный откровенно рассказал о разводе со своей коллегой Агатой Муцениеце. Официально супруги растрогали брак в июне 2020 года. Об этом Прилучный сообщил в интервью журналу "ОК!".

Прилучный откровенно рассказал о разводе с Муцениеце
Фото: Кадр из сериала "Мажор"Кадр из сериала "Мажор"

Он отметил, что разъехался со своей экс-супругой еще за год до того, как они официально оформили развод. Брак старались сохранить ради детей.

"Мы, конечно, старались ради детей сохранить семью, но поняли, что так жить невозможно… Почему мы решили с Агатой развестись: в какой-то момент поняли, что у нас разные цели. Мы очень долго пытались все сохранить"

При этом Приличный отметил, что несмотря на все скандалы и слухи об их общении, у них с Агатой Муцениеце сохраняются "хорошие отношения".

Ранее сообщалось, что Женя Малахова объявила о рождении ребенка.

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