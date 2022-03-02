Знаменитости, которые боятся нашествия инопланетян

Иногда говорят, что знаменитости живут на другой планете. Что ж… Те, о ком сегодня расскажет “Рамблер”, как раз-таки боятся, что когда-нибудь в их дверь постучатся инопланетяне.

Фото: Кадр из фильма "Марс атакует!" Кадр из фильма "Марс атакует!"

Джиллиан Андерсон

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Звезда сериала “Секретные материалы” и “Великая” в интервью изданию The Guardian рассказала о своем отношении в внеземной жизни.

“Вселенная, очевидно, огромна, и мысль о том, что мы единственная планета, полная живых существ, не имеет смысла. Это не обязательно означает, что инопланетяне есть, но они могут быть. Если мы говорим о развитии технологий, то, что они потенциально продвинулись бы дальше нас. И это столь же возможно, как и их существование”, – заявила актриса.

Уинстон Черчилль

Черчилль был не только политиком, но и писателем. В 1939 году он написал 11-страничное эссе “Одиноки ли мы во Вселенной?”, в котором поделился своими рассуждениями о космосе и его обитателях. Премьер-министр выразил сомнение, что Земля — “единственное место в этой необъятной Вселенной, где есть живые мыслящие существа”. Он также осудил идею о том, что земляне представляют собой “высший тип умственного и физического развития”.

Фактически, Черчилль был первым премьер-министром, для которого наняли личного советника по науке. Премьер понимал, что научная деятельность необходима в том числе для побед в конфликтах. Также он смог создать атмосферу, в которой наука считалась ценной сама по себе. Черчилль хотел, чтобы ее использовали для улучшения мира.

Кэти Перри

В 2014 году в интервью изданию GQ поп-звезда рассказала о своих самых разных убеждениях, в том числе об инопланетянах.

“Я смотрю на все через призму духовности. Я очень верю в астрологию. Я верю в инопланетян. Я смотрю на звезды и представляю: насколько мы самонадеянны, если думаем, что мы единственная форма жизни?” – поделилась певица.

Стивен Хокинг

Стивен Хокинг неоднократно предупреждал, что людям следует опасаться контактов с инопланетными цивилизациями. В 2016 году в документальном фильме под названием “Любимые места Стивена Хокинга” знаменитый физик-теоретик сказал, что однажды человечество может получить сигнал от потенциально обитаемого инопланетного мира, такого как Gliese 832c.

“Но нам следует с осторожностью отвечать”, — сказал Хокинг в 26-минутном документальном фильме. “Встреча с развитой цивилизацией может быть похожа на встречу коренных американцев с Колумбом. И вы знаете, чем она обернулась”.

В 2015 году он предупредил, что инопланетяне могут искать ресурсы для грабежа, поскольку они бродят по космосу, колонизируя другие миры.

Хлои Кардашьян