Ким Кардашьян и Канье Уэст развелись официально

Знаменитая пара Ким Кардашьян и Канье Уэста официально разведена. Об этом сообщает портал TMZ. Адвокат Ким Кардашьян Лаура Вэссер присутствовала на заседании лично, сама же звезда подключилась онлайн, Уэст не пришел вообще.
Кардашьян отметила, что эти отношения сохранить невозможно и попросила суд развести их с супругом.
Ким Кардашьян попросила суд о досрочном рассмотрении дела о разводе и разделе имущества. Фамилию Уэст оставлять она не собирается.
Ранее мы писали, что Кардашьян раскрыла причину развода с Канье Уэстом.