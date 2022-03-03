Ким Кардашьян и Канье Уэст развелись официально

Знаменитая пара Ким Кардашьян и Канье Уэста официально разведена. Об этом сообщает портал TMZ. Адвокат Ким Кардашьян Лаура Вэссер присутствовала на заседании лично, сама же звезда подключилась онлайн, Уэст не пришел вообще.

Фото: legion-media.ru legion-media.ru

Кардашьян отметила, что эти отношения сохранить невозможно и попросила суд развести их с супругом.

Ким Кардашьян попросила суд о досрочном рассмотрении дела о разводе и разделе имущества. Фамилию Уэст оставлять она не собирается.