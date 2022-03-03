Billboard назвал женщину года

"Быть молодой женщиной в музыкальной индустрии не всегда легко, но я нашла силу в женщинах, которые пришли до меня, проложили путь и открыли двери для таких людей, как я. Я хочу сказать всем молодым девушкам, которые каждый день записывают песни в своих журналах, на полу в спальнях, что меня трогает ваша уязвимость, креативность и храбрость. И я обещаю, что сегодня все здесь работают над тем, чтобы сделать этот мир и эту отрасль лучше для вас".