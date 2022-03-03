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4 часа назад

Billboard назвал женщину года

Мария Иглина

Названа женщина года по версии премии Billboard Women in Music. Об этом сообщается на сайте издания.

Billboard назвал женщину года
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так, женщиной года стала певица Оливия Родриго. Иконой года назвали Бонни Райт, а главной восходящей звездой признали Габби Барретт.

Вот как свою победу прокомментировала Оливия Родриго:

"Быть молодой женщиной в музыкальной индустрии не всегда легко, но я нашла силу в женщинах, которые пришли до меня, проложили путь и открыли двери для таких людей, как я. Я хочу сказать всем молодым девушкам, которые каждый день записывают песни в своих журналах, на полу в спальнях, что меня трогает ваша уязвимость, креативность и храбрость. И я обещаю, что сегодня все здесь работают над тем, чтобы сделать этот мир и эту отрасль лучше для вас".

Ранее стало известно, что Ким Кардашьян и Канье Уэст развелись официально.

Звёзды,Бонни Райт,КИМ КАРДАШЬЯН,
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