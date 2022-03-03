Billboard назвал женщину года

Названа женщина года по версии премии Billboard Women in Music. Об этом сообщается на сайте издания.
Так, женщиной года стала певица Оливия Родриго. Иконой года назвали Бонни Райт, а главной восходящей звездой признали Габби Барретт.
Вот как свою победу прокомментировала Оливия Родриго:
"Быть молодой женщиной в музыкальной индустрии не всегда легко, но я нашла силу в женщинах, которые пришли до меня, проложили путь и открыли двери для таких людей, как я. Я хочу сказать всем молодым девушкам, которые каждый день записывают песни в своих журналах, на полу в спальнях, что меня трогает ваша уязвимость, креативность и храбрость. И я обещаю, что сегодня все здесь работают над тем, чтобы сделать этот мир и эту отрасль лучше для вас".
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