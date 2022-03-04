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1 час назад

«Долго не проживу»: Корнелюк заявил о проблемах со здоровьем

Даша Краснова

Композитор Игорь Корнелюк признался, что страдает от сахарного диабета, ишемической болезни сердца, стенокардии и последствий недавно перенесенного коронавируса.

«Долго не проживу»: Корнелюк заявил о проблемах со здоровьем
Фото: кадр из передачикадр из передачи

«Я долго не проживу, так что уже безалкогольная водка, да резиновая женщина — и вот этот весь путь», — посетовал Корнелюк.

Врачи порекомендовали ему соблюдать диету, благодаря которой артист похудел на 20 кг, и отказаться от алкоголя.

«Очень любил это дело, очень любил, мне очень нравилось. Вот сейчас я себе не позволяю ничего».

До этого мы рассказывали, может ли алкоголь спровоцировать рак.

Звёзды,Игорь Корнелюк,
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