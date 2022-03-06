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2 часа назад

Российские звезды, которые хорошеют с возрастом

Мира Маркина

Многие женщины боятся своего возраста и думают, что в 20 лет имеют лучшую внешность. На самом деле, на примере звезд можно доказать, что с возрастом женщины могут меняться в лучшую сторону. В подборке “Рамблера” — звезды, которые с возрастом стали выглядеть только лучше.

Российские звезды, которые хорошеют с возрастом
Фото: @gagara1987@gagara1987

Полина Гагарина

Впервые звезда Полины Гагариной открылась на шоу “Фабрика звезд”. Тогда певица имела лишний вес и была брюнеткой. Тогда ей было 16 лет. Спустя 12 лет, в 2015 году, когда певица выступала на “Евровидении”, о ней заговорили вновь. Тогда на сцене в Вене она предстала уже в новом образе: скинула вес и перекрасилась в блондинку. С тех пор Полина Гагарина только хорошеет, несмотря на то, что много работает и воспитывает двоих детей.

Светлана Пермякова

@s_permyakova

Актрису помнят по роли медсестры Любы в сериале “Интерны”. На момент начала съемок ей было 38 лет, и она хорошо вжилась в образ скромной медсестры. После съемок в сериале у нее не было таких запоминающихся ролей, но актриса сильно изменилась внешне. В 2012 году, когда ей было 40 лет, она родила дочь, а после родов сильно похудела. Теперь Пермякова выглядит гораздо лучше и уже не похожа на медсестру, которая любит посплетничать.

Пелагея

@pelageya_insta

Певица давно выступает на российской сцене, много гастролирует по странам СНГ. Однако внимание поклонников привлекла ее масштабная трансформация себя. Если в 20 лет она выглядела невзрачной девушкой с лишним весом, то уже спустя некоторое время она взяла себя в руки, похудела и сильно изменилась.

Адель

@adele

Внешность певицы никогда не мешала ей строить карьеру. Она имела лишний вес, но на сцене она все равно смотрелась идеально. Однако похудела она вовсе не по своей воле. Сначала она приостановила карьеру из-за проблем со здоровьем, а в 2019 году пережила тяжелый развод, который сопровождался сильным стрессом. В 2020 году мир уже увидел новую Адель, которая продолжает восхищать и удивлять.

Звёзды,Адель,Светлана Пермякова,Полина Гагарина,
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