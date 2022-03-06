Российские звезды, которые хорошеют с возрастом

Многие женщины боятся своего возраста и думают, что в 20 лет имеют лучшую внешность. На самом деле, на примере звезд можно доказать, что с возрастом женщины могут меняться в лучшую сторону. В подборке “Рамблера” — звезды, которые с возрастом стали выглядеть только лучше.

Фото: @gagara1987 @gagara1987

Полина Гагарина

Впервые звезда Полины Гагариной открылась на шоу “Фабрика звезд”. Тогда певица имела лишний вес и была брюнеткой. Тогда ей было 16 лет. Спустя 12 лет, в 2015 году, когда певица выступала на “Евровидении”, о ней заговорили вновь. Тогда на сцене в Вене она предстала уже в новом образе: скинула вес и перекрасилась в блондинку. С тех пор Полина Гагарина только хорошеет, несмотря на то, что много работает и воспитывает двоих детей.

Светлана Пермякова

@s_permyakova

Актрису помнят по роли медсестры Любы в сериале “Интерны”. На момент начала съемок ей было 38 лет, и она хорошо вжилась в образ скромной медсестры. После съемок в сериале у нее не было таких запоминающихся ролей, но актриса сильно изменилась внешне. В 2012 году, когда ей было 40 лет, она родила дочь, а после родов сильно похудела. Теперь Пермякова выглядит гораздо лучше и уже не похожа на медсестру, которая любит посплетничать.

Пелагея

@pelageya_insta

Певица давно выступает на российской сцене, много гастролирует по странам СНГ. Однако внимание поклонников привлекла ее масштабная трансформация себя. Если в 20 лет она выглядела невзрачной девушкой с лишним весом, то уже спустя некоторое время она взяла себя в руки, похудела и сильно изменилась.

Адель

@adele