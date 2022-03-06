Чем занимается старший сын Водяновой

Наталья Водянова — самая известная российская модель за рубежом. Она родилась в бедной семье в Нижнем Новгороде, а теперь замужем за наследником богатейшего человека во Франции. Она прошла тяжелый путь и много трудилась для того, чтобы завоевать мировое признание. Теперь высот добиваются ее дети. Сначала она была замужем за аристократом из Англии Джастином Портманом. В этом браке у нее родилось трое детей: Лукас, Нева и Виктор. Супруги развелись, а супермодель вышла замуж второй раз за французского бизнесмена Антуана Арно. В этом браке родились два мальчика: Максим и Роман. Большое внимание привлекает ее старший сын Лукас. О том, чем занимается сын русской супермодели, — в материале “Рамблера”.

Фото: @lucas_portman @lucas_portman

@lucas_portman

Лукас рассказывал, что в детстве много времени проводил с мамой и был за кулисами модных показов, участвовал в модных съемках. Еще в детстве он появился на обложке Vogue с мамой. Поэтому первые подвижки в карьере он сделал именно в моде. Лукас дебютировал на показе Balmain в качестве модели, а потом выпустил собственную коллекцию кроссовок. Несмотря на то, что ему понравилось ходить по подиуму, продолжать карьеру в этом направлении он не намерен.

“Вижу ли я свое будущее в модельном бизнесе? Нет. Нравится ли мне ходить по подиуму? Очень. Десять секунд, когда ты находишься в центре внимания, – это прекрасные ощущения. Как на американских горках, когда ты поднимаешься вверх и вот-вот рухнешь вниз”