Звезда «Уральских пельменей» выступила с заявлением об отъезде из России

Звезда "Уральских пельменей", 38-летняя российская актриса Юлия Михалкова, выступила с заявлением по поводу возможного отъезда из РФ.

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Михалкова напомнила, что все больше отечественных знаменитостей в связи с последними событиями заявляют о желании навсегда уехать из России за границу. При этом сама Михалкова в своем Instagram заявила: что бы не произошло, она «навсегда с Россией».

По словам актрисы, она знает, как люди живут в других странах мира, много ездила по миру и часто уезжала надолго, поэтому прекрасно понимает, как живут люди за кордоном.

«С недоумением наблюдаю, как ряд деятелей шоу-бизнеса и микроселебы в связи с событиями последней недели уезжают из России. В моем окружении тоже есть люди, которые „сидят на чемоданах“ и в порыве страстей говорят: „пора валить“. Так вот, на Западе вы можете стать успешным, красиво одеваться, широко улыбаться. И гамбургеры там вкуснее наших, да! Но, вы никогда, ни-ког-да не станете там своими», — категорична Михалкова.

По ее мнению, на Западе россияне всегда будут людьми второго сорта и чужими. Михалкова отметила, что их в любой момент могут затравить только из-за российского паспорта и даже выставить на мороз без выходного пособия.

Звезда считает, что сама Россия разная и иногда здесь трудно, непонятно.

«Но она — наш дом. Любимый дом. И здесь мы всегда будем своими. Я с Россией навсегда», — отметила Михалкова.