Дочь Осина рассказала о неудавшемся сотрудничестве с Разиным

Дочь покойного певца Осина Агния продолжает дело отца и занимается музыкой. Она мечтает построить карьеру музыкальной исполнительницы. Ей предлагал сотрудничество продюсер Разин, но девушка отказалась и объяснила свое решение.

Недавно дочь Евгения Осина появилась в телепередаче «Звезды сошлись» и рассказала, почему приняла решение отказаться от работы с именитым продюсером.

«Я всегда хотела исполнять свои песни, однако Разин настаивал на хитах девяностых. Но мне эта стилистика не совсем подходит, так что работать вместе у нас не получилось. Недавно мы установили на могиле отца надгробье из мрамора за полтора миллиона рублей»,

— объяснила девушка.

Про могилу родителя Агния упомянула неслучайно. Пару лет назад поклонники творчества Осина, побывавшие на месте его захоронения, возмутились увиденным. Вместо красивого надгробья там был обычный крест с железной оградкой. Теперь наследница артиста исправила ситуацию и успокоила общественность.