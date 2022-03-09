Сергею Лазареву пришлось взять многолетнюю ипотеку

Российский певец Сергей Лазарев рассказал в интервью для портала Teleprogramma.pro, что благодаря ипотеке он смог приобрести дом мечты.
Вопреки расхожему мнению о несметных богатствах, которыми якобы владеют артисты, Лазарев поделился, на что на самом деле уходят звездные гонорары. Певец рассказал о колоссальных тратах на производство видеоклипов, записи песен и зарплаты команде.
«Я выплачиваю ипотеку уже много лет. Многим кажется, что артисты — это люди, которые живут исключительно беззаботно. Но основная часть моих доходов идет на продолжение творчества, бизнеса. Поэтому взять и сразу выложить за дом большую сумму невозможно — отсюда и ипотека», — заявил артист.
Ранее мы рассказывали о том, какую виллу в ОАЭ выбрал Сергей Лазарев для отдыха с семьей.