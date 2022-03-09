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2 часа назад

Стало известно, куда улетела Пугачева из России

Мира Маркина

В СМИ появились слухи, что певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин уехали вместе с детьми в Израиль. Как пишет издание Teleprogramma.pro, семью заметили во Внуково-3.

Стало известно, куда улетела Пугачева из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артистка пока не подтверждала информацию об отъезде из России. Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, что в Израиле у Пугачевой много друзей:

"Пугачева часто ездила в Израиль. Раньше во всяком случае. У нее там много друзей. А может она вообще сейчас поехала на лечение туда".

Издание "Комсомольская правда" сообщает, что знаменитости живут в трехэтажном коттедже с бассейном в поселке Кесария.

Ранее стало известно, что дочь Заворотнюк застряла за границей.

Звёзды,Сергей Соседов,Максим Галкин,Алла Пугачева,Международный аэропорт Внуково,
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