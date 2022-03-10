Дочь Михалкова рассказала о враждебном отношении к себе

Дочь известного российского режиссера Надежда Михалкова рассказала о неприязненном отношении к себе, связанном в том числе с участием в фильме «Номинация».
В центре сюжета – две молодые актрисы Таня и Вера. Они являются дочерями известного режиссера и мечтают пойти по стопам отца: найти свое место в кино и обрести популярность. В главных ролях оказались Надежда и Анна Михалковы. Для них эта история автобиографическая.
Радость премьеры омрачила реакция коллег Надежды. Многие из них обиделись на актрису за то, что узнали в собирательных образах себя.
«Мне было легче, потому что на камни, которые в меня летят, я смотрю отстраненно. Несмотря на то, что мне не так много лет, поверьте мне: я много повидала критики и пренебрежения», — поделилась Надежда.
Надежда Михалкова часто сталкивается с неприязненным отношением. Но она учится не зацикливаться на нем.
«У меня есть броня, но и ее можно пробить периодически: не устаешь удивляться просто фантастическим высказываниям или интерпретациям, или реакциям различных людей, от которых такого точно не ждешь. Но все перемелется», — заявила актриса.
Новый фильм Надежда показала своему отцу, Никите Сергеевичу Михалкову. Актриса призналась, что боялась тотального непонимания с его стороны. Однако реакция отца оказалась неожиданно спокойной.
«Потому что все-таки уважение друг к другу у нас есть, оно воспитано, и оно нас как-то всех и сближает, и примиряет. Это мое кино, моего возраста, моих позиций, моего ощущения. Здесь он уже смотрел на уровне монтажа, потом позвонил и сказал: «Могла бы дать мне почитать сценарий, я бы дал какой-нибудь дельный совет», — в смысле профессиональных рекомендаций, героев и так далее. На таком уровне я, конечно, готова разговаривать и обсуждать любой проект», — рассказала Надежда.
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