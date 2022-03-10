Дочь певицы Наталии Власовой сбежала в Эмираты

«Сейчас Пелагея находится с отцом — при этом оба не реагируют на звонки и сообщения Наташи. Она, естественно, крайне встревожена, расстроена, не спит ночами, принимает успокоительные. В первую очередь, ей сложно принять ситуацию: еще недавно они с дочерью были самыми близкими людьми, и насколько вдруг все изменилось. Наталия не отрицает свою вину, считает, что не уделяла достаточно внимания ребенку. Но взывает к благоразумию и надеется решить проблему как можно скорее», — прокомментировал состояние Наталии ее представитель.