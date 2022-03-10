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1 час назад

Дочь певицы Наталии Власовой сбежала в Эмираты

Мира Маркина

Звездная мама и ее наследница утратили взаимопонимание. Как итог – 15-летняя Пелагея сбежала в другую страну. Новость об этом происшествии опубликовало издание «СтарХит».

Дочь певицы Наталии Власовой сбежала в Эмираты
Фото: @natalia_vlasova_official@natalia_vlasova_official

С наступлением переходного возраста Пелагея стала более требовательной и эмоциональной, все чаще отказывалась идти на компромиссы. Из-за постоянных ссор у певицы начались проблемы со здоровьем.

Но недавно Пелагея повергла Наталию в шок: девочка-подросток улетела в Арабские Эмираты без ведома матери, оставив короткую записку. В ней наследница сообщила, что хочет жить с папой. Олег Новиков – бизнесмен, экс-супруг Наталии Власовой и отец ее дочери – находится в ОАЭ уже два года.

«Чтобы Поля могла беспрепятственно видеться с отцом, Наташа давно подписала разрешение на свободные перелеты дочери за границу. Разумеется, она даже представить не могла, что воспользуются им таким образом. Насколько я знаю, Пелагею сильно расстроили комментарии мамы про их сложные отношения в Интернете. Решить все мирно в очередной раз не получилось. Поэтому вот такой подарок Власова получила, приехав домой 8 марта», — поделился пиар-менеджер артистки Андрей Карпов.

Дозвониться до Пелагеи Наталии не удалось. Девочка вышла на связь только через несколько часов, когда самолет, на борту которого она была, приземлился в Эмиратах.

«Сейчас Пелагея находится с отцом — при этом оба не реагируют на звонки и сообщения Наташи. Она, естественно, крайне встревожена, расстроена, не спит ночами, принимает успокоительные. В первую очередь, ей сложно принять ситуацию: еще недавно они с дочерью были самыми близкими людьми, и насколько вдруг все изменилось. Наталия не отрицает свою вину, считает, что не уделяла достаточно внимания ребенку. Но взывает к благоразумию и надеется решить проблему как можно скорее», — прокомментировал состояние Наталии ее представитель.

Ранее мы рассказывали о ссоре между дочерью Анастасии Заворотнюк и биологическим отцом.

Звёзды,Наталия Власова,Андрей Карпов,Анастасия Заворотнюк,Олег Новиков,
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