Звезда «Эйфории» рассказала о борьбе с анорексией

«Я была несчастна, я плохо относилась к своему телу. Сейчас я не считаю каждую калорию и просто ем все, что хочу, делаю, что хочу, мое тело выглядит лучше, чем когда-либо в жизни (...). И сейчас я стройнее, чем была, когда мучила себя голодом», — рассказала 24-летняя Хлоя.