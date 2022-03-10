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2 часа назад

Звезда «Эйфории» рассказала о борьбе с анорексией

Мира Маркина

Американская актриса Хлоя Черри до съемок в сериале «Эйфория» была звездой фильмов для взрослых. И в этот период девушка перестала есть, одержимая идеей похудеть. О своем расстройстве пищевого поведения актриса рассказала на записи подкаста Call Her Daddy.

Звезда «Эйфории» рассказала о борьбе с анорексией
Фото: @perfect_angelgirl@perfect_angelgirl

Хлое было 18. Однажды один из агентов индустрии фильмов для взрослых сказал начинающей актрисе, что ее тело не в форме.

«Я была в ужасе, мне никогда не говорили, что я толстая, и это стало одержимостью», — поделилась девушка.

Черри села на строгую диету. Девушка буквально морила себя голодом, съедая не больше 200 килокалорий в день — примерно столько содержится в стакане сока. Жесткие ограничения и одержимость собственным весом привели актрису в кабинет психиатра.

«Я была несчастна, я плохо относилась к своему телу. Сейчас я не считаю каждую калорию и просто ем все, что хочу, делаю, что хочу, мое тело выглядит лучше, чем когда-либо в жизни (...). И сейчас я стройнее, чем была, когда мучила себя голодом», — рассказала 24-летняя Хлоя.

Ранее мы писали о том, как снимали интимные сцены в сериале «Эйфория».

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