Звезда «Эйфории» рассказала о борьбе с анорексией

Американская актриса Хлоя Черри до съемок в сериале «Эйфория» была звездой фильмов для взрослых. И в этот период девушка перестала есть, одержимая идеей похудеть. О своем расстройстве пищевого поведения актриса рассказала на записи подкаста Call Her Daddy.
Хлое было 18. Однажды один из агентов индустрии фильмов для взрослых сказал начинающей актрисе, что ее тело не в форме.
«Я была в ужасе, мне никогда не говорили, что я толстая, и это стало одержимостью», — поделилась девушка.
Черри села на строгую диету. Девушка буквально морила себя голодом, съедая не больше 200 килокалорий в день — примерно столько содержится в стакане сока. Жесткие ограничения и одержимость собственным весом привели актрису в кабинет психиатра.
«Я была несчастна, я плохо относилась к своему телу. Сейчас я не считаю каждую калорию и просто ем все, что хочу, делаю, что хочу, мое тело выглядит лучше, чем когда-либо в жизни (...). И сейчас я стройнее, чем была, когда мучила себя голодом», — рассказала 24-летняя Хлоя.
Ранее мы писали о том, как снимали интимные сцены в сериале «Эйфория».