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1 час назад

Куда пропал звезда 2010-х годов Stromae

Мира Маркина

Бельгийский музыкант Поль Ван Авер, известный миру под псевдонимом Stromae, в 2009 году выпустил свой первый сингл Alors on danse. Хит моментально стал платиновым и облетел весь мир, а 24-летний парень превратился в настоящую звезду. Куда пропал артист после столь яркого взлета, читайте в материале «Рамблера».

Куда пропал звезда 2010-х годов Stromae
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

После громкого успеха Stromae записал кучу фитов и ремиксов, а также песню Meltdown к фильму «Голодные игры». Правда, в следующие несколько лет музыкант стремительно выпал из ротаций, а его новые треки оказались невостребованными даже у самых ярых фанатов. Поль Ван Авер ушел в тень (и в себя), продолжая записывать совместные композиции с другими исполнителями. Параллельно артист выпустил собственную линию одежды и с головой ушел в мир современного искусства и моды.

В 2015 году музыкант столкнулся с собственными демонами: приехав в Африку, он принял средство против малярии, которое дало побочный эффект в вид панических атак и суицидальных мыслей. После звезда столкнулся с одиночеством и проблемами с алкоголем. Лишь счастливый брак смогу вытянуть Поля Ван Авера из ямы. Кстати, общественность неоднозначно отреагировала на откровенность музыканта, писали, мол, что звезды уже не знают, как подогреть к себе интерес, вот и начинают вспоминать слезливые истории, чтобы их пожалели.

legion-media.ru

И все-таки Stromae решил вернуться на музыкальный Олимп. Спустя 10 лет он выпустил сингл и клип на него, которые публика встретила очень тепло. К тому же его главный хит Alors on danse получил вторую жизнь, завирусившись в TikTok.

Новый альбом под названием Multitude не заставил себя ждать – артист выпустил его в начале марта этого года. И о звезде заговорили вновь.

@lydie.bonhomme
Звёзды,
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